Benzema, Koundé, la liste : Deschamps s'explique !

Désormais habitué à ce traditionnel rendez-vous, Didier Deschamps a encore choisi le journal de TF1 pour dévoiler sa liste pour un grand tournoi international. Trois ans après la Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus est focalisé sur l’Euro. Sa liste de 26 éléments communiquée ce mardi soir est marqué par le retour fracassant – et inattendu – de Karim Benzema sous le maillot bleu. Le technicien n’a esquivé aucun sujet face aux journalistes Nathalie Ianetta et Marie Portolano. Extraits.

Le retour du public dans les stades

« Le sport et le football, c’est de l’émotion. Et partager des émotions. On n’a pas à se plaindre, mais un stade avec du public amène de l’adrénaline aux joueurs. C’est un contexte particulier mais on a dû s’adapter depuis un an. »

Une nouvelle liste par rapport à 2020

« La liste il y a un an n’aurait pas été la même. Après, il y a toujours des impondérables. »

Le retour de Karim Benzema

« Je n’ai pas la capacité de revenir en arrière, ni Karim. Le plus important, c’est aujourd’hui et demain. Il y a eu des étapes importantes. Une, très importante, où l’on s’est vus, où l’on a discuté longuement. A partir de là, j’en suis arrivé à prendre cette décision là. Je ne vais pas vous dévoiler un mot de la discussion, cela nous regarde tous les deux. Apaisé ? Moi, comme tout à chacun, aspire à avoir le climat le plus apaisé possible, même si dans le football la moindre étincelle peut avoir des répercussions importantes. J’ai déjà eu des difficultés avec certains joueurs. J’ai toujours passé outre mon cas personnel, parce que l’équipe de France ne m’appartient pas. Il y a toujours de la concurrence. »

La concurrence Benzema – Giroud

« Vous citez Olivier Giroud et Karim Benzema, pendant plus de trois ans ils ont joué ensemble… En le sélectionnant, je considère qu’en faisant ce choix-là c’est pour le bien de l’équipe de France. Et que l’équipe de France est censée être meilleure avec lui. Mais ce n’est pas du tout pour éliminer Olivier Giroud. »

Une attaque très prometteuse avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé

« Cela fait partie de la réflexion qu’on a. On sait qu’il y a beaucoup de sélectionneurs en France, je ne sais pas à quoi je servirai bientôt… Je peux m’appuyer sur des joueurs de très, très haut niveau. Cela ne se fait pas en claquant des doigts. Ce que je peux vous dire, c’est qu’avec la qualité, l’intelligence et le talent, on aura plus de chance d’y arriver. Remarquez qu’il y a 8 joueurs offensifs. »

Marcus Thuram et Jules Koundé

« Les surprises ? Ce n’est pas ma fonction. Marcus Thuram est déjà venu avec nous. Il a eu un petit soucis. Tout le monde a le droit à l’erreur. Jules Koundé aurait pu être avec nous au mois de mars, j’ai laissé l’option à Sylvain Ripoll. Il fait une très belle saison avec le FC Séville, il a cette capacité à avoir une polyvalence. Je l’ai vu très bon arrière droit avec le FC Séville aussi. »

Les 3 joueurs qui seront en tribune

« La concurrence, c’est le haut niveau, ils sont habitués à cela. Il faudra s’adapter. Je n’ai pas pris de décision encore. La décision je la prendrai avant le premier match. J’avertirai les joueurs concernés. Je ne vous dirai pas qui sont ces 3 joueurs parce qu’au moment où j’aurai à choisir on ne sait pas ce qu’il peut se passer. Je vais vous prendre un exemple : un joueur était censé être là, c’est Anthony Martial. Mais il a des soucis physiques. »

Gagner l’Euro : l’ambition

« On doit avoir cette ambition. Évidemment que l’attente après notre titre de champion du monde est encore plus importante. Cela ne se fait pas en claquant des doigts, d’autant qu’on est bien loti dans notre groupe. On a cette ambition. »

La longévité de Deschamps

« Cela fait un moment que je suis là. Il a fallu avoir des résultats, ce n’est pas mon mérite. Cela vient des joueurs parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. »