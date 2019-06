Ben Yedder: "Une soirée inoubliable"

Wissam Ben Yedder a inscrit le deuxième but de l'équipe de France en Andorre (0-4), mardi soir lors des éliminatoires de l'Euro 2020. Pour sa première titularisation chez les Bleus, le joueur de 28 ans a marqué pour la première fois en sélection.

Un moment fort que l'attaquant de Séville a partagé sur ses réseaux sociaux. "Des années à l'avoir rêvé, et y avoir travaillé sans jamais rien lâcher, a écrit l'ex-Toulousain. Très fier d'avoir inscrit mon premier but pour l'équipe de France ce soir, sans compter la victoire et le retour en tête du groupe. Une soirée inoubliable."