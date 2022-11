Qui de Benjamin Pavard ou de Noussair Mazraoui le Bayern Munich va-t-il se choisir comme titulaire attitré au poste de latéral droit. La question reste à trancher, même si l'international marocain de 24 ans, arrivé l'été dernier de l'Ajax Amsterdam, a débuté les deux rencontres jouées cette semaine par les hommes de Julian Nagelsmann et si le Français, de deux ans son aîné, est parfois utilisé dans l'axe de la défense. « C'est une belle concurrence entre nous, un duel sain. Nous faisons ressortir le meilleur l'un de l'autre, ce qui est bon pour notre équipe », a déclaré Noussair Mazraoui au quotidien régional Abendzeitung.

Mazraoui : « La concurrence au Bayern est énorme »

« Pour le moment, on ne peut pas dire que l'un ou l’autre d’entre nous a remporté ce duel. La concurrence ici est énorme, il y a des joueurs incroyablement bons au FC Bayern, de grands joueurs. Vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de faire des erreurs. Vous avez besoin de cette concentration et de cette rigueur dans un tel club de haut niveau. J'apprends cela ici », a ajouté l'international marocain, revenu en équipe nationale après le remplacement de Vahid Halilhodzic par Walid Regragui sur le banc des Lions de l'Atlas.