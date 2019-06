Avertissement sans frais pour les Bleuets

Sylvain Ripoll ne s'attendait sans doute pas à cela, mais il a bel et bien vécu ce mardi soir, à l'occasion d'un déplacement en Autriche, sa plus lourde défaite en qualité de sélectionneur des Espoirs. Et ce à une semaine du premier match de l'Euro, face à l'Angleterre... Voilà qui ne va évidemment pas permettre d'emmagasiner de la confiance, et l'avertissement est bien réel. Il faudra montrer tout autre chose pour tenter d'aller décrocher le titre continental, ou au moins atteindre le dernier carré synonyme de qualification pour les Jeux Olympiques.

Pourtant, l'ancien coach du FC Lorient avait décidé d'installer un onze de départ très similaire à celui qui avait débuté l'opposition contre les jeunes pousses belges. Seul Dayot Upamecano, suppléé par Moussa Niakhaté en charnière, n'était pas confirmé, outre le forfait du Parisien Colin Dagba, remplacé dans le couloir droit de la défense par le Toulousain Kelvin Amian. Et c'est du secteur défensif que sont venues les failles, et plus spécifiquement d'un Paul Bernardoni habituellement si sûr, mais qui, pour sa 14e cape, a passé une bien mauvaise soirée. Le Nîmois, prêté par les Girondins de Bordeaux, s'est raté sur un ballon a priori anodin avant la demi-heure de jeu, et permis à Hannes Wolf de débloquer la situation (1-0, 21e).

En seconde période, Ibrahima Konaté et Moussa Niakhaté ont cette fois abandonné leur portier à son triste sort pour le doublé de l'attaquant autrichien (2-1, 58e). Cruel, car Jeff Reine-Adelaïde, une des seules satisfactions du jour après son doublé lors du précédent match, était parvenu à égaliser juste avant (1-1, 57e). S'ils ont poussé pour tenter d'égaliser, les Bleuets ont aussi manqué de discernement et de lucidité dans le dernier geste, et les locaux ont finalement porté l'estocade (3-1, 85e). A cinq jours du début du tournoi organisé par l'Italie et Saint-Marin, la France n'est toujours pas prête.