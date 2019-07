AS Rome: Veretout pense aux Bleus

Jordan Veretout aura dû prendre son mal en patience mais le milieu de terrain français, après deux ans passés à la Fiorentina, est désormais un joueur de l’AS Rome, où il a été prêté pour une saison avec une option d’achat fixée à 16 millions d’euros.

Et l’ancien Nantais espère bien franchir un nouveau palier dans la capitale espagnole. Au point de viser l’équipe de France, comme il l’a confié lors de sa conférence de presse de présentation.

"Oui, j’ai gagné le titre de champion du monde U20 avec Paul Pogba, j’ai fait toutes les catégories jeunes, c’est sûr qu’il me manque la sélection nationale, c’est un objectif dans un coin de ma tête, a-t-il expliqué. Je suis aujourd’hui à la Roma, je serai plus vu en France. Après, à moi de travailler chaque jour pour être le meilleur possible et parvenir à cet objectif de la sélection."