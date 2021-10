Antoine Griezmann attend sa centième

Dimanche, l’équipe de France affronte l’Espagne en finale de la Ligue des Nations. Une rencontre spéciale et elle le sera à plus d’un titre pour Antoine Griezmann. Le Mâconnais devrait à l’occasion honorer sa 100e cape avec les Bleus.

Il talonne... Didier Deschamps

Griezmann va intégrer un club très fermé, puisqu’il n’y a que huit joueurs qui ont dépassé ce seuil par le passé. Il rejoindra ainsi Lilian Thuram, Hugo Lloris, Thierry Henry, Marcel Desailly, Olivier Giroud, Zinédine Zidane, Patrick Vieira et son sélectionneur Didier Deschamps. Un bel accomplissement et qui en dit long sur sa longévité au niveau international.



La toute première cape de « Grizou » remonte au match amical contre les Pays-Bas en amical, juste avant la Coupe du Monde 2014. Il a été de toutes les grandes compétitions depuis, signant au passage 41 réalisations. Il est d’ailleurs le troisième meilleur buteur de l’histoire des Bleus derrière Thierry Henry (51) et Olivier Giroud (46). Un classement dans lequel il peut encore progresser, surtout s’il garde son niveau actuel. Il a été buteur 3 fois lors des 5 dernières parties des champions du monde.