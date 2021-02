Amical : Renard reine des Bleues

Wendie Renard est décidément la patronne de cette équipe de France. Même sans son brassard de capitaine, retiré désormais de longue date par Corinne Diacre, la défenseuse de l'OL continue de se balader dans les deux surfaces. Alors que les Bleues ont longtemps fait craindre le 0-0 pour leur deuxième match amical en trois jours contre la Suisse - toujours à Metz -, elles l'ont finalement emporté sur le même score que samedi : 2-0, grâce à un doublé de Wendie Renard dans le dernier quart d'heure (77eme, 90eme+1 sur penalty). Si les Françaises avaient fait la différence plus tôt lors de la première opposition, elles n'en ont pas moins réalisé un match assez enlevé, peut-être même un peu plus abouti offensivement.



"Ce genre de rassemblement permet de travailler, d'essayer d'autres systèmes, explique à chaud celle qui compte désormais 28 buts en bleu (sur W9). On est loin des grandes compétitions, c'est le moment de tenter... C'était un peu plus difficile, mais on gagne et on tire dans le même sens. C'est le plus important, peu importe le schéma tactique."



Corinne Diacre juge aussi l'ensemble de ce rassemblement "positif" : "On a tenté des choses, si on ne le fait pas sur ces matchs de préparation, c'est sûr qu'on ne le fera pas en compétition. Il y a eu de bonnes et de moins bonnes choses, on a bien réagi en seconde période avec des rentrées intéressantes. On est satisfaites de gagner encore. Nous avons eu un peu plus de temps pour travailler. Il y avait beaucoup d'absentes, mais il faut surtout parler des présentes qui ont fait le boulot et très bien adhéré. On a été récompensées avec ces deux victoires." Les 9 et 13 avril, les Bleues seront à nouveau de sortie en amical, après avoir malheureusement déjà dû se réorganiser à la hâte à cause de l'annulation du Tournoi de France, l'Islande et la Norvège n'ayant pu voyager à cause du Covid.