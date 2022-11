Amical : Les Bleues se reprennent contre la Norvège

Les Bleues retrouvent la victoire. Après deux défaites en Allemagne (2-1) et en Suède (3-0) le mois dernier, les joueuses de Corinne Diacre ont battu sur la fin la Norvège (1-1) en Espagne, afin de conclure leur année face à un troisième adversaire de renom. Plutôt bien vu dans l'optique d'une vraie préparation à la Coupe du Monde, l'été prochain en Australie et Nouvelle-Zélande. Kadidiatou Diani a ouvert le score en première période (22eme) puis Sophie Haug a vite égalisé (1-1, 33eme). Après le repos, l'attaquante du PSG n'a pas réussi à suffisamment redresser son ballon à la sortie d'un dribble sur la gardienne, manquant ainsi le doublé (54eme). Mais Viviane Asseyi, entrée en jeu au coeur de ce second acte, a délivré l'équipe de France de la tête en fin de partie (2-1, 83eme).



Au moment où Didier Deschamps s'apprête à délaisser son système à trois défenseurs, qu'il a tenté durant un an, Corinne Diacre essaie justement de s'y mettre. La sélectionneuse a mis en place ce schéma autour de son inamovible capitaine Wendie Renard, Elisa De Almeida et Périsset. Le résultat s'avère donc assez intéressant. Dans l'immédiat, c'est surtout ce succès retrouvé qu'on va retenir pour les Bleues, qui avaient perdu deux matchs de suite pour la première fois depuis plus de quatre ans (et une série de cinq matchs sans victoire). Et il s'agissait aussi d'éviter une troisième défaite de rang, ce qui n'est pas arrivé depuis 1996... Les Bleues reprendront en février avec leur Tournoi de France, un mini-championnat toujours très relevé qui pourra permettre d'en savoir encore plus en vue du Mondial.