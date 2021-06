Amical : Les Bleues maîtrisent l'Allemagne

L'équipe de France féminine disputait jeudi soir, à Strasbourg, un match amical pour conclure sa saison face à l'Allemagne, toujours deuxième nation mondiale. Les Bleues, privées de nombreuses joueuses d'importance, surtout dans le secteur offensif (Eugenie Le Sommer, Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani, Delphine Cascarino), avaient la chance de pouvoir évoluer devant 5 000 personnes à la Meinau. Et les supporters ont pu profiter d'une victoire 1-0 des joueuses de Corinne Diacre.



Kenza Dali a marqué le but du succès à la demi-heure de jeu (30eme), d'un lob subtil, avant de sortir sur blessure quelques minutes plus tard. Si Ella Palis a effectué un sauvetage déterminant (54eme), ce sont bien les Bleues qui ont globalement contrôlé cette rencontre, se procurant un bon nombre d'occasions, par Sakina Kharchaoui (62eme) ou bien d'autres encore.



"On aurait pu en prendre un, puisqu'on ne met pas le deuxième, et on s'expose en contre, regrette la sélectionneuse Corinne Diacre sur W9. Mais dans la difficulté, on a su tenir et réussir une belle prestation, même si on doit se mettre à l'abri beaucoup plus vite. C'était un match sérieux dans des conditions difficiles, en fin de saison avec des organismes fatigués, qu'il fallait remobiliser. Je suis fière d'elles, elles ont fait le boulot même s'il faut encore continuer à travailler cette finition qui nous fait défaut. Mais on bat quand même l'Allemagne, ce n'est pas anodin." Malheureusement absentes aux Jeux Olympiques, nos Bleues reviendront en septembre pour lancer leurs éliminatoires du Mondial 2023, avec des déplacements en Grèce (le 17) puis en Slovénie (le 21).