Pour leur dernier match amical avant de débuter, mardi au Kazakhstan, les qualifications pour le prochain Euro, les Bleues n’ont pas fait de détail contre l’Islande vendredi soir à Nîmes.

Les joueuses de Corinne Diacre l’ont emporté 4-0, grâce à un doublé d’Eugénie Le Sommer (4e et 16e) et des réalisations de Delphine Cascarino (66e) et Amel Majri (85e)