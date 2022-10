Affaire Pogba : Le message hallucinant de Mathias à Paul

L'affaire Pogba connaît un nouvel épisode. Après une légère période d’accalmie, une enquête menée par Le Monde a dévoilé les pressions qui auraient été exercées par Mathias Pogba auprès de Paul Pogba, son frère cadet. Les faits se seraient déroulés à la fin du mois de juillet dernier. Lors de cette période estivale, le champion du monde 2018 venait de quitter le stage de la Juventus Turin aux Etats-Unis, à cause d'une blessure à un genou. C'est le 30 juillet que Mathias se serait fait braquer à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) par deux individus "tout habillés de noir et cagoulés" qui auraient alors demandé de rappeler à Paul ses "engagements". Surtout la promesse de régler les fameux 13 millions d'euros.

"J'ai failli clamser, rappelle-moi tout de suite"

Au lendemain des faits, Mathias aurait alors envoyé un message vocal à son frère cadet. "J’ai failli clamser, rappelle-moi tout de suite, dépêche toi... Sinon je vais m’occuper de ton image et tu vas regretter ça toute ta vie". Nous sommes alors le 31 juillet, moins d'un mois avant les premières vidéos de Mathias sur cette affaire qui bouscule le football français alors que la Coupe du monde au Qatar approche et que Paul Pogba est incertain même si il a repris l'entraînement collectif avec la Vieille Dame mercredi. Placé en détention provisoire à la mi-septembre dans le cadre de l'enquête sur les extorsions de fonds dont le champion du monde tricolore aurait été victime, Mathias Pogba a vu a sa demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire être refusée par la justice au début du mois d'octobre, selon Le Parisien.