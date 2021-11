Affaire de la sextape : Valbuena tacle Le Graët et évoque le retour de Benzema en Bleus

🗣💬 "Quand je faisais les beaux jours de l'équipe de France, Le Graët me léchait les bottes. Par contre quand on disparaît des radars, c'est M. Fantôme."@MathieuVal8 n'épargne pas le président de la FFF Noël Le Graët après le verdict de l'affaire de la sextape. #RMCLive pic.twitter.com/y8sD1tiMbh

« Personne pour dire si Benzema doit être sélectionné »

Alors que le verdict de l'affaire de la sextape est tombé ce mercredi matin, celle-ci risque de faire couler encore beaucoup d'encre. Jugé coupable et condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende, Karim Benzema, via ses avocats, a d'ores et déjà fait appel de cette décision. De son côté, si Mathieu Valbuena s'est dit soulagé, il a ensuite pris la parole sur RMC. «Je pense avoir fait ce qui me semblait être mon devoir de citoyen en portant plainte et en ne faisait pas droit au chantage. (...) J'ai été très étonné, même si rien ne me surprend dans ce milieu, du très peu de soutien de l'équipe de France. Même si elle a été partie civile dans cette histoire.», a lancé le milieu offensif, à l'attention du président de la Fédération française de football (FFF).« Quand tu as été un cadre de l'équipe de France pendant tant d'années et que tu as été bon (...) la moindre des choses est qu'on t'appelle pour te soutenir.(...) Ça m'a coûté un ou deux ans d'équipe de France. J'ai été droit dans mes bottes depuis le début. (...) Le sportif a toujours été la priorité dans ma carrière. Quand tu côtoies le haut niveau avec l'équipe de France, qui est une vitrine, ce qu'il se fait de mieux, être évincé ainsi c'est difficile, a également expliqué Valbuena, dans l'émission "Rothen s'enflamme." (...) Aujourd'hui, l'équipe de France a besoin de ses meilleurs joueurs. Je n'ai jamais mélangé cette affaire et le côté footballistique avec Karim Benzema.Aujourd'hui, Didier Deschamps est là pour construire un groupe, avec la Coupe du monde dans un an. Je ne me permets pas de juger de ce qu'il doit faire ou pas. »