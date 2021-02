AC Milan : Maldini voit un avenir radieux pour Hernandez chez les Bleus

"Il doit être programmé pour jouer en équipe de France en tant que titulaire"



Cette saison, l'AC Milan retrouve son lustre d'antan. Durant plusieurs années, le club lombard a navigué en eaux troubles, plombé par des transferts ratés et une politique sportive peu claire. Actuellement leader de Serie A, avec deux points d'avance sur l'Inter et 7 sur la Juve - qui compte un match en retard - l'AC Milan peut notamment s'appuyer sur des individualités performantes. Sixième lors de la saison dernière, le club lombard est porté par l'impact des prestations de Zlatan Ibrahimovic, notamment. Paolo Maldini, le directeur sportif du club, n'a pas voulu le cacher."Notre équipe est la plus jeune en Italie et l'une des plus jeunes d'Europe. Ceux qui ont joué au foot savent que les jeunes ont besoin de temps et d'un guide, d'un exemple positif., a-t-il expliqué dans un entretien accordé à beIN SPORTS, lors de l'émission Football ShowLe latéral gauche français Theo Hernandez a lui aussi eu droit aux éloges du légendaire Maldini, qui a été décisif dans son recrutement. En effet, c'est Maldini lui-même qui avait su convaincre le natif de Marseille de rejoindre le club, en 2019. Depuis, Hernandez n'a cessé de progresser, devenant vital au bon fonctionnement actuel du Milan. Alors, le directeur sportif s'est montré très positif pour l'avenir : "Quand on a parlé tous les deux, je n'ai pas écouté ce qu'on avait dit de lui. J'ai trouvé un garçon sensible qui avait soif de revanche. Je lui ai dit qu'il devait travailler. J'ai cru en lui, le club a cru en lui. C'était l'achat le plus cher avec Rafael Leão l'année dernière. Sa réponse sur le terrain a été exceptionnelle.Il doit vouloir être l'un des trois meilleurs en défense", a-t-il commenté au sujet du joueur de 23 ans.