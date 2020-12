Et de trois médailles de bronze européennes pour le PSG Handball ! Comme en 2016 et 2018, le club parisien a réussi à se remettre d’une défaite en demi-finale de la Ligue des Champions pour aller chercher la troisième place le lendemain, et ainsi poursuivre sa tradition des années paires. Après leur défaite contre l’ogre barcelonais lundi, les champions de France se sont parfaitement repris pour battre Veszprem sur le score de 31-26. Face à des Hongrois qui ont joué plus tard qu’eux lundi, et qui ont surtout dû disputer une prolongation avant de perdre 35-36 contre Kiel, les Parisiens ont pourtant manqué leur début de match, se retrouvant menés 3-0 au bout de cinq minutes. Mais après six longues minutes de disette, les Parisiens ont enfin trouvé la mire, grâce à Nedim Remili. Veszprem a encore pris trois buts d’avance (6-3), avant que Yann Gentil, préféré dans les buts à Vincent Gérard, n’entame son festival. Le gardien parisien a multiplié les arrêts, et le PSG a pu signer un 5-0 pour mener 9-7. Les Hongrois n’ont ensuite jamais réussi à égaliser, et ont terminé le match avec seulement 25% de réussite au tir.

Paris n'a pas tremblé en deuxième mi-temps



A la mi-temps, le score était de 14-11 en faveur du PSG, qui a ensuite toujours compté entre trois et quatre buts d’avance. Dans les dix dernières minutes, face à des Hongrois qui n’y croyaient plus, malgré un excellent Mate Lekai (9 buts en 9 tirs), les Parisiens ont fait grimper l’écart jusqu’à +6, avant de finalement l’emporter de cinq buts et finir ce Final Four sur une très belle note. Nedim Remili et Elohim Prandi ont terminé meilleurs marqueurs parisiens, avec 6 buts en 6 tirs. La Ligue des Champions se refuse néanmoins toujours au club parisien, mais il ne reste que six mois à patienter avant de disputer un éventuel nouveau Final Four. En attendant, tous les joueurs vont désormais prendre le chemin de leur sélection, afin de préparer le Mondial égyptien qui débutera le 13 janvier.



Les marqueurs parisiens : Remili (6), Prandi (6), Hansen (5), Syprzak (3), Karabatic (2), Kritopans (2), Sole Sala (2), Kounkoud (2), Nahi (2), Grébille (1)