Ligue des Champions : Nantes dans le groupe de la mort, Paris avec Veszprem et Magdebourg

Pas de cadeau pour Nantes. Le tirage au sort de la Ligue des Champions s'est fait impitoyable ce vendredi pour le "H", tombé dans le groupe de la mort. Le dauphin du PSG en championnat la saison dernière a hérité du groupe B chez les hommes, soit celui qu'il convenait d'éviter. Nantes se frottera en effet à Barcelone, champion d'Europe en titre, mais aussi à deux autres demi-finalistes de la saison dernière : les Allemands de Kiel, tombeurs de Paris lors de la dernière édition, et les Polonais de Kielce. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque les Nantais seront également opposés au club danois d'Aalborg, dont Mikkel Hansen défendra les couleurs cette saison. Un tirage terrible qui contraste avec celui du PSG.

Les championnes d'Europe pour Brest

Certes, les Parisiens n'auront pas match facile a priori contre Magdebourg, champion d'Allemagne et finaliste de la Ligue européenne la saison dernière. Les joueurs de la capitale doivent surtout s'attendre à souffrir face aux Hongrois de Veszprem, quatrième du dernier Final Four. Pour le reste, Nikola Karabatic et les siens s'en sortent plutôt bien. Metz, du côté des filles, ne peut pas en dire autant. Les Dragonnes devront en effet affronter dans un groupe B aux allures là aussi de groupe de la mort les Hongroises de Györ et les Roumaines du Rapid Bucarest, où évoluent plusieurs joueurs françaises. De son côté, Brest, dans un groupe A plus abordable là encore, croisera tout de même la route des Norvégiennes de Kristiansand, qui avaient remporté la compétition le mois dernier.



Handball - Tirage au sort de la Ligue des Champions

Compositions des groupes

Ligue des Champions masculine

Groupe A : PSG , Magedbourg (ALL), Gudme (DAN), FC Porto (POR), Dinamo Bucarest (ROU), Veszprem (HUN), Plock (POL), Zagreb (CRO)

Groupe B : Nantes , Szeged (HUN), FC Barcelone (ESP), Celje (SLO), Kielce (POL), Kiel (ALL), Elverum (NOR), Aalborg (DAN)



Ligue des Champions féminine

Groupe A : Brest , Odense (DAN), Kristiansand (NOR), Ljubljana (SLO), Bietigheim (ALL), Rail Cargo (HUN), Most (RTC), CSM Bucarest (ROU)

Groupe B : Metz , Györ (HUN), Rapid Bucarest (ROU), Buducnost (MNE), Storhamar (NOR), Esbjerg (DAN), Lokomotiv Zagreb (CRO), Belediye (TUR)