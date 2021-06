Ligue des Champions : Montpellier et Metz rejoignent le PSG et Brest

Please welcome the official 1️⃣6️⃣ teams of the #ehfcl 2021/22 season 🌟



🚨 Draw: Friday 2 July - 11:00 CEST pic.twitter.com/lKKq85SyPs

— EHF Champions League (@ehfcl) June 29, 2021



The 1️⃣6️⃣ participants of the #deloehfcl 2021/22 season 🌟

🚨 Draw: Friday 2 July - 11:00 CEST pic.twitter.com/adx3WoEHuy



— EHF Champions League (@ehfcl) June 29, 2021

Tirage au sort vendredi

Sacrés champions de France 2021, le PSG et Brest étaient automatiquement qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Restait à savoir si d’autres clubs français les accompagneraient dans la plus grande compétition continentale.En plus du PSG, le HC PPD Zagreb, Aalborg Håndbold, le Barça, le THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt, MOL-Pick Szeged, Lomza Vive Kielce et le FC Porto étaient qualifiés d’office. En plus de Montpellier, le HC Meshkov Brest, Telekom Veszprém HC, Elverum Handball, le CS Dinamo Bucuresti et le HC Motor ont reçu une invitation. Ce sera donc un retour en Ligue des Champions pour le club héraultais, qui avait dû se contenter de la Ligue européenne en 2020-21, pendant que Nantes jouait la plus grande compétition européenne. Deux clubs français participeront-ils au Final Four en 2022 comme cette année ? Réponse dans onze mois...Du côté des femmes, Brest, le HC Podravka Vegeta, Odense Handbold, FTC-Rail Cargo Hungaria, Györi Audi ETO KC, le BV Borussia 09 Dortmund, Buducnost BEMAX, Vipers Kristiansand, le CSM Bucuresti et le CSKA Moscou étaient qualifiés en tant que champions et Esbjerg, Metz, Rostov-Don, RK Krim Mercator, Kastamonu Belediyesi GSK et IK Sävehof ont reçu une invitation. Grand habitué de la compétition, le club mosellan va donc y goûter de nouveau la saison prochaine, avec avoir été éliminé par Brest en quarts de finale cette année., et des matchs disputés les mercredis et jeudis à partir du 15 septembre. Le tirage au sort de la phase de poules se déroulera ce vendredi.