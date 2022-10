60' : C'est terminé ! Nouvelle victoire européenne pour les 🔴🔵 ! Plus d'infos à venir ! #BUCPSG pic.twitter.com/zMaLBF1jrF

Le PSG a poursuivi sa campagne européenne en Ligue des champions ce mercredi à Bucarest où le Dinamo a subi la loi des champions de France (29-36). Menés seulement à deux reprises en début de match, et sur une durée très courte à chaque fois, les Parisiens ont maîtrisé leur sujet. Dans le sillage de l'international tricolore, Elohim Prandi, meilleur buteur du match avec neuf réalisations, le club de la capitale a creusé l'écart au score avant la pause (16-22). Au retour des vestiaires, les hommes de Raul Gonzalez Gutierrez ont géré sereinement leur avantage qui a même été porté jusqu'à neuf longueurs d'avance.Une victoire tranquille facilitée par le gardien de but danois Jannik Green, auteur de plusieurs arrêts déterminants en seconde période. Quant à la star Nikola Karabatic, il a également apporté sa pierre à l'édifice avec quatre buts tandis que son frère, Lucas, a trouvé le chemin des filets à une seule reprise. Un autre international français, Mathieu Grebille, a pour sa part trompé le portier adverse à deux reprises depuis son aile. A souligner par ailleurs les cinq buts de l'arrière letton Deinis Kristopans et du demi-centre batave Luc Steins.Avec cette quatrième victoire consécutive sur la scène continentale, le PSG se hisse provisoirement à hauteur de Veszprem en tête du groupe A. Les Hongrois, seuls invaincus de la poule, recevront ce jeudi les Allemands de Magdeburg pour reprendre seuls leur trône de leader. Pour rappel, les deux premiers compostent leur ticket pour les quarts et évitent de passer par la case 8eme de finale.