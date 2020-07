Ligue des Champions : Le PSG et Nantes connaissent leur programme

Trois semaines après le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions 2020-21, la Fédération européenne de handball a dévoilé le calendrier complet ce mercredi. Les clubs qui représenteront la France sont le PSG, sacré champion de France suite à l’arrêt de la saison de Starligue à huit journées de la fin, et Nantes, son dauphin. Le club parisien débutera sa saison le 16 ou 17 septembre (les matchs européens se jouent désormais en semaine et non pas le week-end) sur le terrain de Szeged, co-leader du championnat de Hongrie au moment de l’annulation de la saison, puis recevra Flensburg-Handewitt (deuxième du championnat allemand) les 23 ou 24 septembre, ira à Brest, champion de Biélorussie, le 30 septembre ou le 1er octobre, recevra Elverum (leader du championnat de Norvège au moment de l’annulation de la saison et nouveau club de Luc Abalo) le 14 ou le 15 octobre, ira à Kielce, champion de Pologne, le 21 ou le 22 octobre, recevra le Vardar Skopje, quart de finaliste de la SEHA League (sud-est de l’Europe) au moment de l’annulation de la saison, le 28 ou le 29 octobre, ira à Porto, leader du championnat du Portugal au moment de l’annulation de la saison, le 18 ou 19 novembre, puis ce sera le temps des matchs retours, avec le réception de Porto le 25 ou 26 novembre, celle de Kielce le 2 ou 3 décembre, le déplacement au Vardar le 9 ou 10 décembre, à Elverum le 10 ou 11 février, la réception de Brest le 17 ou 18 février, le déplacement à Flensburg-Handewitt le 24 ou 25 février et la réception de Szeged le 3 ou 4 mars.

Un doublé Kiel-Barça en septembre et février pour Nantes

Aux mêmes dates, Nantes débutera sa saison en accueillant Veszprem, co-leader du championnat de Hongrie au moment de l’annulation de la saison, puis en se déplaçant à Kiel, champion d’Allemagne, avant de recevoir Barcelone, champion d’Espagne, puis le H ira à Aalborg, leader du championnat du Danemark au moment de l’annulation de la saison, au Motor Zaporozhye, champion d’Ukraine, recevra Zagreb, demi-finaliste de la SEHA League au moment de l’annulation de la saison, et recevra Celje, champion de Slovénie. Lors des matchs retours, Nantes ira à Celje puis Zagreb, recevra Motor puis Aalborg, ira au Barça, recevra Kiel et ira à Veszprem.