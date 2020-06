Ligue des Champions : Le PSG et Metz qualifiés, Nantes et Brest dans l’attente

Alors que la saison 2019-20 de Ligue des Champions de handball féminine et masculine se terminera respectivement en septembre et en décembre, on en sait un peu plus sur la saison 2020-21 de la plus prestigieuse compétition européenne. Ce mercredi, la Fédération européenne a dévoilé la liste des équipes d’ores et déjà qualifiées pour la prochaine édition. Il s’agit, pour les hommes, de Zagreb, Aalborg, Barcelone, du PSG (sacré champion de France), Kiel, Flensburg-Handewitt, Veszprem, Skopje, Kielce et Porto, et chez les femmes, d’Esbjerg, Odense, Metz (1er ex-aequo du championnat au moment de l’interruption), Dortmund, Györ, Buducnost, Kristianstad, Valcea et Rostov.

La liste complétée le 19 juin

Quatorze autres équipes masculines et douze autres équipes féminines ont fait une demande pour participer à la compétition, dont les clubs français de Nantes (2eme au moment de l’interruption de la saison de Starligue) et de Brest (1er ax-aequo au moment de l’interruption de la saison de Ligue Butagaz Energie). Leur dossier va désormais être étudié, et les noms des six heureux élus chez les hommes et sept chez les femmes seront dévoilés le 19 juin. Les clubs seront départagés en fonction de nombreux critères, comme la salle, la diffusion télé, l’affluence, les résultats des saisons précédentes en Europe, la production digitale… Le tirage au sort de la phase de poules masculine et féminine, qui se déroulera, pour la première fois, avec deux groupes de huit équipes, se déroulera le 1er juillet à Vienne.