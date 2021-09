Ligue des Champions (J1) : Le PSG surpris par Veszprem

60' : C'est terminé, Paris s'incline face à @telekomveszprem... Bravo à eux ! Plus d'infos à venir #VEZPSG pic.twitter.com/es0DDcTwrO

— PSG Handball (@psghand) September 16, 2021



Omar et Strlek intraitables

Jusqu'à la 51eme minute de jeu, le Paris Saint-Germain tenait sa victoire. Finalement, ce jeudi soir, c'est bien Veszprem qui s'est imposé face au PSG (34-31), lors de la première journée du groupe B de la Ligue des Champions de handball masculin. Pourtant, ce sont bien les Parisiens qui avaient pris cette rencontre du bon bout., à la faveur d'un 4-1 infligé à leurs hôtes d'un soir, quelques minutes avant la pause. Lors du second acte, le club de la Capitale, malgré l'apport de son meilleur buteur d'un soir, le Danois Mikkel Hansen (7 buts), a ainsi progressivement baissé de pied pour se faire ensuite définitivement renverser. Pourtant, l'écart maximal est encore monté jusqu'à +4 (24-20), mais Veszprem n'a donc jamais baissé les bras et a même porté son avance jusqu'à +3, comme le montre ainsi notamment le score final (34-31).Pour arriver à leurs fins, les Hongrois de Veszprem ont ainsi notamment pu s'appuyer sur un excellent Égyptien Yahia Omar, auteur de dix buts, bien suppléé également par Manuel Strlek, dont le compteur affiche huit réalisations. Avec cette probante victoire, Veszprem s'empare ainsi également de la tête du groupe B. De son côté le PSG est sixième. Ce groupe accueille également six autres équipes : le Dinamo Bucuresti, Motor, Flensburg, Barcelone, Vive Kielce et Porto. PLes équipes classées de trois à six iront alors en huitièmes de finale. Pour les deux derniers, l'aventure européenne s'arrêtera à l'issue de cette phase de poules. Après cette entame compliquée, le PSG aura l'occasion de se rattraper dès jeudi soir prochain (20h45), dans sa propre salle, face au Dinamo Bucuresti.