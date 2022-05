Ligue des Champions (H/Quarts retour) : Que de regrets pour le PSG !

Un 7-2 qui change tout

Les marqueurs parisiens :

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / QUARTS DE FINALE RETOUR

Mercredi 18 mai 2022

Montpellier

Jeudi 19 mai 2022

PSG Handball

Les footballeurs du PSG n'ont toujours pas gagné la Ligue des Champions, les footballeuses non plus, et la lumière ne viendra pas non plus des handballeurs.. Alors que les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 30-30 à l'aller à Coubertin la semaine passée, un nul à plus de 30 buts lors du retour en Allemagne suffisait donc aux Parisiens. Mais ils se sont inclinés 33-32. Un terrible trou noir en début de deuxième mi-temps, quelques balles de match ratées en fin de rencontre et peut-être quelques décisions arbitrales discutables leur coûtent la qualification.Les champions de France ont réussi un début de match canon, menant 4-1 à la 6eme minute puis 6-3 à la 11eme. Kiel est revenu à -1 à plusieurs reprises, mais jamais à égaliser (11-12, 20eme), et Paris a même repris trois buts d'avance (11-14, 21eme) pour finalement regagner les vestiaires en menant 17-19. Mais à la reprise, les Parisiens n'ont rien pu faire face à la tornade allemande. Alors que les gardiens de Kiel, Landin et Quenstedt, n'avaient pas été en réussite en première mi-temps (1/17 à eux deux, contre 8/25 pour Gérard), Landin s'est mis à tout arrêter et ses coéquipiers à tout marquer ou presqueLe PSG s'est retrouvé à plusieurs reprises à -3, mais il a commencé à trouver un second souffle et réduire l'écart peu à peu pur égaliser à 31-31 à la 57eme. Un score qui lui permettait de se qualifier. Mais les joueurs de Kiel se sont arrachés pour décrocher la victoire 33-32, même si Steins a eu le tir de la gagne au buzzer, mais Landin l'a arrêté assez facilement. Malgré un grand Nedim Remili, le PSG s'arrête donc en quarts et pourra seulement viser le doublé Coupe-Championnat cette saison. Comme pour les footballeurs et footballeuses de la capitale, il faudra encore retenter sa chance l'année prochaine...Remili (8), Syprzak (6), N.Karabatic (5), Grebille (3), Prandi (3), Steins (2), L.Karabatic (2), Kounkoud (1), Sole Sala (1)- Veszprém : 37-35 >>> Veszprém qualifié (71-66): 30-22 >>> Kielce qualifié (61-50)- Flensbourg-Handewitt >>> Barcelone qualifié 27-24 (60-53): 33-32 >>> Kiel qualifié (63-62)