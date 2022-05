Ligue des Champions (H/Quarts de finale retour) : Montpellier logiquement éliminé par Kielce

Montpellier devait espérer un miracle, il n’a pas eu lieu. Après avoir cédé à domicile au match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, les joueurs de Patrice Canayer n’ont jamais pu espérer pouvoir inverser la tendance face à Kielce. Il faut dire qu’Andreas Wolff (13 arrêts à 48% d’efficacité) a très vite fait comprendre aux Héraultais que ça n’allait pas être leur soirée. Si l’écart n’a pas dépassé un but pendant les neuf premières minutes, les coéquipiers d’Igor Karacic (3 buts sur 4 tirs) et de Dylan Nahi (4 buts sur 4 tirs) ont progressivement creusé l’écart pour atteindre les quatre longueurs d’avance à un peu moins d’un quart d’heure de la pause.

Mais c’est dans les sept dernières minutes du premier acte qu’Andreas Wolff a écœuré les attaquants montpelliérains, parvenant même à mettre en échec Hugo Descat (3 buts sur 5 tirs) en échec sur jet de sept mètres. Artsem Karalek (7 buts sur 7 tirs) n’a pas laissé passer l’occasion de creuser l’écart pour Kielce, inscrivant les quatre dernières réalisations de sa formation avant la pause.

Montpellier n’y a jamais cru



Si Montpellier, grâce à l’entrée en jeu de Kevin Bonnefoi (4 arrêts à 21% d’efficacité), a pu résister à l’entame de la deuxième mi-temps, Kielce a très vite retrouvé le sens du but grâce à Alex Dujshebaev (1 but sur 4 tirs). Trop imprécis au tir, les Héraultais ont à nouveau vu l’écart partir à la hausse, pour atteindre la barre des dix longueurs pour la première fois à l’orée du dernier quart d’heure. C’est alors que les joueurs de Kielce, conscients de l’écart, ont commencé à baisser de pied, avec notamment Mateusz Kornecki (1 arrêt à 11% d’efficacité) qui a pris place dans la cage. Par l’intermédiaire de Julien Bos (7 buts sur 9 tirs) et Diego Simonet (3 buts sur 6 tirs), le MHB a signé un 5-1 pour revenir à six longueurs avec un peu moins de dix minutes à jouer.

Serrant à nouveau le jeu, les coéquipiers de Nicolas Tournat (4 buts sur 7 tirs) s’imposent de huit longueurs (30-22) et valident leur billet pour le Final Four de la Ligue des Champions (61-50). Il y retrouveront Veszprém qui, malgré sa défaite à Aalborg (37-35) valide son billet (71-66).



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / QUARTS DE FINALE RETOUR

Mercredi 18 mai 2022

Aalborg - Veszprém : 37-35 >>> Veszprém qualifié (71-66)

Kielce - Montpellier : 30-22 >>> Kielce qualifié (61-50)



Jeudi 19 mai 2022

18h45 : FC Barcelone - Flensbourg-Handewitt (match aller : 33-29)

20h45 : Kiel - PSG Handball (match aller : 30-30)