Ligue des Champions (H/Quarts de finale retour) : Malgré sa défaite contre Veszprem, Nantes sera au Final Four

Quel exploit de Nantes ! Le H, qui avait déjà éliminé Kielce en huitièmes de finale, a officiellement validé son ticket pour le Final Four de la Ligue des Champions de handball masculin. Pourtant, ce jeudi soir, les Nantais se sont inclinés dans la salle des Hongrois de Veszprem (32-30), devant près de 4 300 supporters adverses. Après une première période où les locaux avaient déjà trois longueurs d'avance (18-15), les visiteurs ont su limiter la casse au retour des vestiaires, en s'adjugeant même cette seconde période (14-15).

Pourtant, à plus d'une reprise, les Nantais, sous la houlette notamment de leur meilleur buteur d'un soir David Balaguer (6 buts), ont mené durant cette rencontre, lors du début de la première période, avec une avance qui est même montée à +3 (2-5, 3-6, 4-7, 5-8), puis au milieu de la seconde, avec une avance qui n'a, cette fois, pas dépassé les +2 (23-25).

Nantes rejoint le PSG

Une défaite de deux petits buts, avec notamment les sept buts de Petar Nenadic, qui envoie tout de même bel et bien le club basé dans le département de la Loire-Atlantique du côté de Cologne en Allemagne, grâce à cette élimination de ce gros club du handball européen masculin. Ce dernier avait participé à six des sept dernières éditions du Final Four, depuis la saison 2014-15. Après trois finales perdues, le club hongrois devra encore patienter au moins une année de plus pour espérer soulever enfin cette coupe. Pour rappel, lors du match aller qui s'est joué pas plus tard que la semaine dernière, le H s'était imposé, de quatre buts (32-28).

Avec le PSG, la France comptera donc un total de deux clubs à ce fameux Final Four, qui se déroulera le samedi 12 et le dimanche 13 juin prochains. Pour Nantes, il s'agira du deuxième de son histoire, après 2018, où le club s'était offert le PSG en demi-finales, avant de s'incliner en finale... contre Montpellier.