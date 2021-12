Ligue des Champions (H/J9) : Le PSG enchaîne contre Kielce

Le PSG se replace dans la course à la qualification directe pour les quarts



Quel match ! Une bataille pendant 60 minutes et à la fin c'est Paris qui sort victorieux de ce CHOC européen qui a tenu toutes ses promesses ! #PSGKIELCE pic.twitter.com/MYTjR7Mr2g

Les buteurs parisiens :

La belle performance du PSG. Ce jeudi soir, à l'occasion de la 9eme journée de la Ligue des Champions de handball masculin, le club parisien s'est offert le scalp de Kielce (32-27). Les Polonais, champions d'Europe en 2016, restaient pourtant sur une série de sept victoires de rang dans la compétition, seize toutes compétitions confondues.A ce moment, le gardien parisien Vincent Gérard (13 arrêts) a réalisé un total de deux parades, dont l'une sur penalty. A la 48eme minute de jeu, le score était alors encore de 26-22 en faveur des locaux, emmenés notamment par Mikkel Hansen (7 buts à 50% de réussite) ou bien encore Nedim Remili (6 buts), qui rejoindra les rangs de Kielce l'année prochaine.En sachant que depuis le retour des vestiaires, les Parisiens avaient toujours réussi à garder au moins deux buts d'avance. Une avance qui a donc été plus que suffisante. Kielce occupait, et occupe d'ailleurs encore aujourd'hui, la place de leader du groupe B.Surtout, les Parisiens, champions de France en titre, ne possèdent désormais plus qu'une petite unité de retard sur Veszprem, qui occupe la deuxième place de ce même groupe. En sachant que seules les deux premières places sont directement qualificatives pour les quarts de finale, cela donnera forcément des idées au club de la Capitale.Vincent Gerard (1 but), Luc Steins (2 buts), Adama Keita (1 but), Benoît Kounkoud (2 buts), Ferran Sole Sala (1 but), Nedim Remili (6 buts), Mathieu Grebille (2 buts), Kamil Syprzak (5 buts), Lukas Karabatic (3 buts), Mikkel Hansen (7 buts), Nikola Karabatic (1 but), Elohim Prandi (1 but).