Ligue des Champions (H/J9) : Large succès pour le PSG face à Kielce

Le PSG démarre son marathon par un très large succès. Alors que le club de la Capitale doit jouer cinq matchs en l’espace de dix jours, les joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez ont facilement contrôlé Kielce, leader du Groupe A, sur le parquet du Stade Pierre-de-Coubertin. Si les coéquipiers de Szymon Sicko (5 buts sur 7 tirs) et Alex Dujshebaev (5 buts sur 10 tirs) ont fait jeu égal avec les Parisiens pendant pendant les trois premières minutes, Vincent Gérard a multiplié les parades (12 arrêts à 36% d’efficacité) alors que l’attaque parisienne, menée par Luc Steins (6 buts sur 6 tirs) et Elohim Prandi (5 buts sur 10 tirs) a mis en grande difficulté la défense de Kielce et Andreas Wolff (8 arrêts à 21% d’efficacité). Le résultat a été un 5-0 en huit minutes qui a permis au PSG de se donner de l’air au tableau d’affichage. Un temps revenus à trois longueurs, les joueurs de Kielce n’ont pas vu le jour jusqu’à la mi-temps, atteinte avec neuf buts d’avance pour le PSG, et a même perdu Arkadiusz Moryto (2 buts sur 3 tirs), qui a reçu un carton rouge pour avoir tiré un jet de sept mètres directement dans la tête de Vincent Gérard.

Le PSG ne s’est relâché qu’en fin de match

Dès le retour sur le parquet, les joueurs du PSG ont repris leur travail de destruction sur une équipe de Kielce aux abonnés absents. L’écart entre les deux formations a oscillé entre onze et quinze buts pendant l’essentiel de la deuxième période. Mikkel Hansen (6 buts sur 6 tirs) et Dylan Nahi (5 buts sur 6 tirs) faisant le nécessaire en attaque pour permettre au PSG de conserver un très large matelas au score dans une rencontre à sens unique. Menant de quinze longueurs à sept minutes de la fin de la rencontre, les joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez ont vécu un petit relâchement tant en défense, avec un 5-0 réalisé en un peu moins de cinq minutes par les coéquipiers de Nicolas Tournat (3 buts sur 4 tirs), qu’en attaque avec des échecs au tir pour Benoît Kounkoud (0 buts sur 1 tir) et Dainis Kristopans (3 buts sur 4 tirs). Henrik Toft Hansen (1 but sur 1 tir) est venu conclure la rencontre pour un succès facile du PSG (37-26), son cinquième de suite, série qui avait démarré après la défaite parisienne au match aller. Le club de la Capitale, avec trois matchs en moins, revient à cinq longueurs du club polonais et peut toujours croire à la première place en vue de la phase finale.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE A

9eme journée

Jeudi 3 décembre 2020

Flensbourg-Handewitt - Szeged : 26-24

Meshkov Brest - Elverum : 29-27



Jeudi 4 février 2021

FC Porto - Vardar Skopje : 27-24



Mardi 23 février 2021

PSG Handball - Kielce : 37-26



Classement du Groupe A

1- Kielce 17 points

2- Flensbourg-Handewitt 15

3- PSG Handball 12

4- Meshkov Brest 11

5- Szeged 10

6- FC Porto 8

7- Elverum 5

8- Vardar Skopje 4