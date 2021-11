Ligue des Champions (H/J8) : Facile vainqueur d'Elverum, Montpellier est seul leader de son groupe

Si Montpellier fait grise mine en Liqui Moly StarLigue, ce n’est pas le cas en Ligue des Champions. Les joueurs de Patrice Canayer ont profité de la réception d’Elverum pour signer une sixième victoire de suite sur la scène européenne. Si l’entame de match a été un chassé-croisé entre les deux formations avec les Norvégiens qui n’ont mené qu’une seule fois au score l’espace d’un peu moins de deux minutes, c’est au quart d’heure de jeu que les coéquipiers de Lucas Moscariello (6 buts sur 9 tirs) et Karl Wallinius (6 buts sur 7 tirs) ont placé une première accélération afin de prendre trois longueurs d’avance. Grâce à un Hugo Descat des grands soirs (11 buts sur 12 tirs), le MHB s’est aisément maintenu en tête avec l’écart qui a oscillé entre trois et cinq unités tout au long de la fin du premier acte. Toutefois, Stig-Tore Moen (5 buts sur 8 tirs) a permis à Elverum de revenir à trois longueurs à la mi-temps.

Montpellier n’a jamais perdu le fil

Le futur joueur du PSG Dominik Mathe (5 buts sur 10 tirs) a très vite ramené le club norvégien à deux buts à l’entame de la deuxième période. Mais Yannis Lenne (3 buts sur 3 tirs) s’est joint à la fête pour permettre à Montpellier de signer dans la foulée un 3-0, creusant ainsi l’écart. Toutefois, après avoir pris six buts d’avance, le MHB a subi un retour de flamme de la part d’Elverum avec Sindre Heldal (3 buts sur 5 tirs) et Tobias Grondahl (7 buts sur 9 tirs) qui ont sonné la charge pour rapprocher leur équipe à trois longueurs avec un peu plus d’un quart d’heure à jouer. Mais, en pleine confiance, les joueurs de Patrice Canayer ont terminé la rencontre très fort. yllian Villeminot (3 buts sur 6 tirs) et Julien Bos (3 buts sur 4 tirs) ont participé à un 4-0 dans les dix dernières minutes qui permet à Montpellier de s’imposer de sept buts (39-32). Avec la défaite de Kiel à Aalborg (35-33), le MHB est seul leader de son groupe avec deux points d’avance sur le club allemand.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE A

6eme journée

Mercredi 24 novembre 2021

Aalborg - Kiel : 35-33

Zagreb - Meshkov Brest : 31-24

Montpellier - Elverum : 39-32



Jeudi 25 novembre 2021

20h45 : Vardar Skopje - Szeged



Classement du Groupe A

1- Montpellier 13 points

2- Kiel 11

3- Aalborg 10

4- Szeged 10

5- Elverum 8

6- Vardar Skopje 5

7- Zagreb 4

8- Meshkov Brest 1