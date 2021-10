Ligue des Champions (H/J5) : Troisième victoire de rang pour Montpellier, tombeur du Meshkov Brest

Après des débuts poussifs, Montpellier a trouvé sa vitesse de croisière. Après Kiel et le Vardar Skopje, c’est le Meshkov Brest qui n’a pas résisté face aux hommes de Patrice Canayer. Ce sont pourtant les Biélorusses, en quête de leur premier succès sur la scène européenne, qui ont pris le meilleur départ pour mener de trois buts peu avant le quart d’heure de jeu, notamment par l’intermédiaire de Baptiste Bonnefond (5 buts sur 9 tirs). C’est alors que les Héraultais ont haussé le ton. Faisant moins d’erreurs en attaque, les coéquipiers d’Hugo Descat (4 buts sur 7 tirs) ont infligé un 7-1 à un Meshkov Brest déboussolé et à la peine face à Kevin Bonnefoi (15 arrêts à 36% d’efficacité). L’écart n’a alors pas dépassé les deux buts jusqu’au retour aux vestiaires, Karl Wallinius (3 buts sur 4 tirs) se chargeant de permettre au MHB de distancer son rival avant la mi-temps. Mais le retour sur le parquet de la Sud-de-France Arena n’a pas été simple pour les Héraultais.

Montpellier a su accélérer pour l’emporter

Valentin Porte (1 but sur 3 tirs) ayant échoué face à Ivan Matskevich (5 arrêts à 23% d’efficacité), le Meshkov Brest a pu marquer trois buts coup sur coup pour repasser devant l’espace de 40 secondes. Arthur Lenne (3 buts sur 3 tirs) a permis à Montpellier de repartir de l’avant. Le résultat a été un 7-1 pour les coéquipiers d’un Julien Bos très efficace (11 buts sur 14 tirs). Une série qui a permis au MHB de prendre cinq longueurs d’avance avant d’atteindre une marge de six buts avec douze minutes encore à jouer dans cette rencontre. Le Meshkov Brest a alors jeté toutes ses forces dans la bataille, parvenant difficilement à revenir à trois buts… pour mieux encaisser trois buts consécutifs dans la foulée. C’est avec une marge de six longueurs (32-26) que Montpellier signe un troisième succès consécutif en Ligue des Champions, infligeant aux Biéliorusses leur cinquième revers en autant de journées. Un résultat qui permet au MHB de pointer au deuxième rang de son groupe un point derrière Aalborg.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE A

5eme journée - Mercredi 20 octobre 2021

Aalborg - Vardar Skopje : 33-29

Kiel - Szeged : 32-32

Elverum - Zagreb : 30-25

Montpellier - Meshkov Brest : 32-26



Classement du Groupe A

1- Aalborg 8 points

2- Montpellier 7

3- Kiel 7

4- Szeged 6

5- Elverum 6

6- Vardar Skopje 5

7- Zagreb 1

8- Meshkov Brest 0