Ligue des Champions (H/J5) : Face au Motor Zaporozhye, Nantes a une nouvelle fois craqué en fin de match

Nantes pourra à nouveau avoir des regrets. Une dizaine de jours après une défaite frustrante face au Motor Zaporozhye sur le parquet de la H Arena, les joueurs d’Alberto Entrerrios ont connu un scenario similaire à l’occasion de leur déplacement en Ukraine dans un match en retard de la 5eme journée. Dès les premiers instants de la rencontre, ce sont les coéquipiers de Viachaslau Bokhan (9 buts sur 10 tirs) qui ont pris le match par le bon bout, menant de trois buts après douze minutes de jeu. C’est alors que les Nantais ont réagi et, grâce à Dragan Pechmalbec (2 buts sur 4 tirs), ont repris l’avantage à dix minutes de la mi-temps. A nouveau menés de deux longueurs à deux minutes de la mi-temps, le « H » s’en est remis à Aymeric Minne (8 buts sur 12 tirs) puis, à six secondes de la mi-temps, à Olivier Nyokas (4 buts sur 7 tirs) pour égaliser au moment de retrouver les vestiaires. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup pendant les neuf premières minutes du deuxième acte.

Dix minutes de trop pour Nantes

C’est à ce moment que les Nantais ont placé un coup d’accélérateur initié par Kiril Lazarov (3 buts sur 7 tirs) avec un 3-0 pour prendre autant de longueurs d’avance. Dès lors, le « H » a fait la course en tête mais sans jamais voir le Motor Zaporozhye perdre tout espoir d’inverser la tendance. Revenu à une longueur après avoir été menés de trois buts à deux reprises grâce notamment à Milos Orbovic (5 buts sur 8 tirs) et Taras Minotskyi (1 but sur 1 tir), le club ukrainien a également pu s’appuyer sur la Gennadiy Komok dans le but (8 arrêts à 67% dont 2/2 sur des jets de sept mètres) pour finir le match en boulet de canon. A l’entame des dix dernières minutes, les joueurs de Gintaras Savukynas ont fait la différence avec un 4-0 en six minutes qui a mis KO Nantes. David Balaguer (2 buts sur 5 tirs) a eu beau ramener le club de Loire-Atlantique à une longueur avec treize secondes à jouer, la décision était faite. Le Motor Zaporozhye s’impose d’une longueur (29-28), comme au match aller, et signe son sixième succès de suite en Ligue des Champions. Nantes, battu pour la cinquième fois en sept matchs, va devoir cravacher pour assurer sa place en huitièmes de finale... sauf si l’EHF remanie le format de la compétition.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE B

5eme journée

Mercredi 21 octobre 2020

Zagreb - Celje : 22-30

Aalborg - Kiel : 23-31



Dimanche 20 décembre 2020

Motor Zaporozhye - Nantes : 29-28



Reporté à une date ultérieure

Veszprém - FC Barcelone



Classement du Groupe B

1- FC Barcelone 16 points

2- Veszprém 13

3- Motor Zaporozhye 12

4- Aalborg 10

5- Kiel 7

6- Nantes 4

7- Celje 2

8- Zagreb 0