Ligue des Champions (H/J4) : Le PSG poursuit sa série aux dépens de Zagreb

Après son gros coup à Magdebourg, le PSG Handball ne s’est pas relâché en Ligue des Champions. Devant son public, le club de la Capitale a pris le meilleur sur Zagreb, qui retombe dans ses travers. Alors que Karpo Sirotic (3 buts sur 4 tirs) a répondu à l’ouverture du score de Mathieu Grébille (2 buts sur 2 tirs), les Parisiens ont alors profité d’un début de match intense de Jannick Green dans le but (9 arrêts à 24% d’efficacité) pour creuser l’écart sous l’impulsion de Dainis Kristopans (5 buts sur 6 tirs) et Kamil Syprzak (9 buts sur 10 tirs). Les Croates ont alors pu tenir tête à leurs adversaires mais seulement deux buts inscrits en l’espace de six minutes, ils se sont rendus vulnérables. Il n’en fallait pas moins à Elohim Prandi (5 buts sur 7 tirs) et Henrik Toft Hansen (2 buts sur 3 tirs) pour permettre au PSG de creuser l’écart pour atteindre huit longueurs d’avance à dix minutes de la pause. Un petit relâchement des joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez a permis à Zagreb de se rapprocher mais un dernier coup d’accélérateur signé Adama Keita (2 buts sur 2 tirs) et Luc Steins (4 buts sur 4 tirs) a permis au club de la Capitale de rejoindre les vestiaires avec une marge rétablie à huit unités.

Le PSG n’a pas toujours été serein

Toutefois, après avoir frôlé la barre des dix buts d’avance, les Parisiens ont mis moins d’intensité en défense et souvent laissé Jannick Green seul face aux à Csaba Leimeter (4 buts sur 6 tirs) ou encore Timur Dibirov (4 buts sur 7 tirs). Pendant dix minutes, l’écart entre les deux formations a oscillé entre sept et neuf longueurs avant un nouveau trou d’air parisien. Muets pendant quasiment quatre minutes, les champions de France en titre ont vu Zagreb trouver des solutions et revenir à cinq longueurs avec un peu moins d’un quart d’heure encore à jouer. Raul Gonzalez Gutierrez a alors pris un temps mort pour remobiliser son équipe et a décidé de lancer Andreas Palicka (3 arrêts à 60% d’efficacité) dans la cage. La leçon a bien été retenue car les frères Luka Karabatic (3 buts sur 3 tirs) et Nikola Karabatic (1 but sur 2 tirs), de retour après avoir récemment contracté le coronavirus, ont mis au supplice la défense croate. Le club de la Capitale s’est une nouvelle fois envolé au tableau d’affichage grâce à un 5-0 pour atteindre les onze buts d’avance avant deux dernières minutes en pente douce. Le PSG s’impose de neuf longueurs (40-31) et reste au contact de Veszprém, leader toujours invaincu du Groupe A.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE A

4eme journée

Mercredi 5 octobre 2022

Dinamo Bucarest - FC Porto : 32-27

GOG - Odense : 30-31



Jeudi 6 octobre 2022

Magdebourg - Wisla Plock : 33-27

PSG Handball - Zagreb : 40-31



Classement du Groupe A

1- Veszprém 8 points

2- PSG Handball 6

3- Magdebourg 6

4- Wisla Plock 4

5- Dinamo Bucarest 3

6- GOG 3

7- Zagreb 2

8- FC Porto 0



Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale. Les équipes classées de la 3eme à la 6eme place disputeront les huitièmes de finale.