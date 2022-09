Ligue des Champions (H/J2) : Nantes se reprend avec une victoire face à Szeged

Nantes est très vite reparti de l’avant. A l’image du PSG ce mercredi, le « H » a laissé derrière lui la défaite concédée à Kielce la semaine passée et signé son premier succès de la saison en Ligue des Champions à l’occasion de la réception de Szeged. Mais, si Valero Rivera (10 buts) a trouvé des failles dans la défense hongroise, Bogdan Radivojevic (9 buts) a su répliquer sur jets de sept mètres pour permettre à son équipe de faire la course en tête pendant les 20 premières minutes. Néanmoins, jamais l’écart n’a dépassé deux longueurs. C’est alors que Linus Persson (4 buts) et Alexandre Cavalcanti (2 buts) ont sonné la charge pour permettre à Nantes de reprendre la main et ce malgré quasiment deux minutes en double infériorité numérique. Après deux buts coup sur coup de Jorge Maqueda (2 buts) auxquels Richard Bodo (5 buts) a répondu, Ruben Marchan (3 buts) a permis au club de Loire-Atlantique de virer en tête de deux buts à la mi-temps.

Nantes a maîtrisé

Le bras de fer entre les deux formations s’est poursuivi au retour sur le parquet de la H Arena mais les coéquipiers de Kent Robin Tönnesen (6 buts) ont fini par lâcher du lest. Sous l’impulsion d’Aymeric Minne (3 buts) et Kauldi Odriozola (3 buts), Nantes a corsé l’addition pour atteindre une avance de cinq buts à 20 minutes du terme de la rencontre. Trop indisciplinés en défense, les joueurs de Grégory Cojean ont offert trop d’opportunités à sept mètres pour Bojan Radivojevic, qui a longtemps maintenu Szeged à portée. Toutefois, les dernières minutes ont été bien mieux abordées par les Nantais qui ont même compté six longueurs d’avance dans la dernière minute grâce à Thibaud Briet (3 buts). Szeged s’incline au final de cinq buts (35-30) et permet à Nantes de débloquer son compteur dans ce Groupe B très dense. Un succès que le « H » devra confirmer dès la semaine prochaine, toujours devant ses supporters face à Elverum.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE B

2eme journée

Mercredi 21 septembre 2022

Celje - Kiel : 38-36

Elverum - Aalborg : 25-33



Jeudi 22 septembre 2022

Nantes - Szeged : 35-30

20h45 : FC Barcelone - Kielce



Classement du Groupe B

1- Aalborg 4 points

2- Kiel 2

3- Kielce 2

4- FC Barcelone 2

5- Celje 2

6- Nantes 2

7- Szeged 0

8- Elverum 0



Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale. Les équipes classées de la 3eme à la 6eme place disputeront les huitièmes de finale.