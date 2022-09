Ligue des Champions (H/J2) : Le PSG se reprend face à Plock

Nikola Karabatic à 100% de réussite

Le PSG a réagi. Ce mercredi soir, à l'occasion de la deuxième journée de la Ligue des Champions de handball masculin, le club français, défait pour son entrée en lice à Veszprem (36-34), s'est, cette fois, imposé contre le Wisla Plock (37-33)., avant donc d'ajouter 19 nouveaux buts à son total final, au retour des vestiaires, contre seulement 17 pour son adversaire d'un soir. Une victoire acquise sous la houlette notamment de deux hommes. Tout d'abord le meilleur marqueur des locaux dans cette rencontre, à savoir le Polonais Kamil Syprzak, qui termine avec un total de neuf réalisations inscrites, à 90% de réussite avec ses dix tirs tentés.L'un de ses coéquipiers a fait mieux en terme de réussite, puisqu'il atteint, tout bonnement, les 100%. Et ce fameux Parisien n'est autre que Nikola Karabatic, qui termine avec sept réalisations. C'est dans le premier acte, et plus précisément à 9-8, que les Parisiens ont alors pris les choses en main, au niveau du tableau d'affichage.Après la pause, les locaux ont continué d'insister. Ce qui a porté leur avance jusqu'à +8 (30-22, 31-23). Jusqu'à un léger relâchement en fin de rencontre, qui a vu les visiteurs revenir à -3 (35-32, 37-33). Mais le PSG a donc tenu, pour s'emparer provisoirement de la troisième place du classement du groupe A.Luc Steins (six buts), Sadou N'Tanzi (un but), Dainis Kristopans (deux buts), Ferran Sole Sala (deux buts), David Balaguer Romeu (deux buts), Kamil Syprzak (neuf buts), Luka Karabatic (deux buts), Nikola Karabatic (sept buts), Elohim Prandi (six buts).- Wisla Plock : 37-33Porto -: 28-35GOG - Dinamo BucurestiMagdeburg - ZagrebMagdeburg 2Wisla Plock 2Dinamo Bucuresti 0Zagreb 0Porto 0