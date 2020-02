Ligue des Champions (H/J14) : Une victoire importante pour Montpellier face au Vardar Skopje

Montpellier confirme son retour aux affaires. Après avoir mis fin à une série de quatre défaites en championnat face à Saint-Raphaël, les joueurs de Patrice Canayer ont conclu la phase de groupes de la Ligue des Champions avec un succès inédit sur le parquet du Vardar Skopje, champion d'Europe en titre. Pourtant, les Héraultais ont manqué leur entame de match, ne marquant qu’un seul but par Jonas Truchanovicius (1 but sur 2 tirs) dans les neuf premières minutes du match pour se retrouver menés de quatre longueurs par les coéquipiers de Stojanche Stoilov (7 buts sur 9 tirs). Mais le MHB s’est avéré être un moteur diesel dans cette rencontre, nécessitant un peu de temps pour monter en température. En six minutes, les coéquipiers d’Hugo Descat (8 buts sur 10 tirs) ont fait leur retard pour rééquilibrer les débats et, grâce à un dernier but de Yannis Lenne (6 buts sur 7 tirs), revenir aux vestiaires avec un but d’avance.

Montpellier termine finalement quatrième

Dès l’entame de la deuxième période, Melvyn Richardson (5 buts sur 7 tirs) a secoué la défense du Vardar Skopje pour offrir trois buts d’avance aux Héraultais. Mais les joueurs du Vardar, emmenés par Sergei Gorbok (6 buts sur 9 tirs), se sont accrochés et sont revenus à un but à 20 minutes du terme. Dès lors, l’écart est reparti à la hausse pour atteindre cinq longueurs à dix minutes du buzzer. Dos au mur, les Macédoniens s’en sont remis à leur gardien Marko Kizic (8 arrêts sur 29 tirs subis) pour stopper les offensives montpelliéraines et grignoter leur retard pour revenir à une longueur avec quatre minutes encore à jouer. Toutefois, Montpellier a terminé le match en trombe, inscrivant trois derniers buts pour une nette victoire (27-31) qui, au final, n'a aucune conséquence sur la position finale du MHB au classement du groupe B. En effet, Kielce a trouvé la faille en toute fin de match face à Kiel (32-30) et termine à la troisième place devant les Héraultais.