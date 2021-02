Ligue des Champions (H/J12) : Quatrième succès de suite pour le PSG

Oups, on en a oublié 1. ça fait donc 8 !

Le PSG a joué à se faire peur avant d’assurer

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE A

12eme journée

Classement du Groupe A

Le PSG est bel et bien lancé en Ligue des Champions. Alors que la pression d’une éventuelle élimination dès la phase de groupes est définitivement écartée, les joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez ont profité de la réception du Meshkov Brest pour continuer leur série de victoires sur la scène européenne. Profitant de la force de frappe de Kamil Syprzak (7 buts sur 8 tirs), le club de la Capitale a pris d’entrée les commandes au tableau d’affichage prenant quatre buts d’avance à dix minutes de la mi-temps. Un PSG qui a toutefois dû rapidement se passer des services d’un percutant Dylan Nahi (2 buts sur 3 tirs) qui a très rapidement pris deux exclusions pour deux minutes. Les coéquipiers de Stas Skube (4 buts sur 8 tirs), qui avait été un temps annoncé du côté du club parisien pour pallier l’absence sur blessure de Nikola Karabatic, ont su revenir à deux longueurs avant la mi-temps. Dès l’entame du deuxième acte, les Parisiens ont repris quatre longueurs d’avance... puis ont connu un véritable trou d’air.Pendant un peu plus de quatre minutes, les joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez ont subi le jeu, manqué des tirs par Dainis Kristopans (2 buts sur 5 tirs), perdu Dylan Nahi pour une troisième exclusion temporaire et encaissé six buts pour voir le Meshkov Brest passer devant au score pour la première mais surtout la seule fois du match. Car les coéquipiers de Mikita Vailupau (8 buts sur 11 tirs) et Vladimir Vranjes (6 buts sur 6 tirs) ont vu Yann Genty (9 arrêts à 41% d’efficacité) monter en température et arrêter trois tirs consécutifs pour permettre à Benoît Kounkoud (8 buts sur 9 tirs), Nedim Remili (4 buts sur 9 tirs) et Mikkel Hansen (3 buts sur 4 tirs) de fusiller Ivan Matskevich (7 arrêts à 18% d’efficacité. Le résultat a été un 6-0 qui a remis le PSG dans le sens de la marche et totalement annihilé les espoirs de victoire du Meshkov Brest. La fin de match a été bien plus tranquille pour les Parisiens qui s’imposent de sept buts (33-26), leur quatrième succès de rang en Ligue des Champions, ce qui leur permet de revenir à un point de leur adversaire du soir avec quatre matchs de moins. Le PSG est revenu dans la lutte pour les premières places de son groupe, avec l’espoir d’aborder la phase finale avec un tableau favorable.Vardar Skopje -: 26-28- Meshkov Brest : 33-26Kielce - ElverumFC Porto - Flensbourg-HandewittFlensbourg-Handewitt 15Meshkov Brest 11PSG Handball 10Szeged 8FC Porto 8Elverum 4Vardar Skopje 3L'EHF a amendé le format de la Ligue des Champions 2020-2021. Les huit équipes seront qualifiées pour les huitièmes de finale avec le tableau établi en fonction de la position de chaque équipe dans les deux groupes.