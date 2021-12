Ligue des Champions (H/J10) : Montpellier accroché par le Meshkov Brest

Montpellier n’a pas su tenir en fin de match

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE A

10eme journée

Classement du Groupe A

Montpellier en reste à sept victoires de suite. Pour sa dernière sortie de l’année 2021 en Ligue des Champions, le club héraultais a concédé le match nul dans les derniers instants de la rencontre face au Meshkov Brest. Auteur des quatre premières réalisations du MHB, Karl Wallinius (7 buts sur 12 tirs) a donné le ton mais, après dix minutes de jeu, l’ancien Aixois Baptiste Bonnefond (6 buts sur 8 tirs) a remis les deux équipes à égalité. Si les Montpelliérains, bien aidés par leur capitaine Valentin Porte (2 buts sur 2 tirs) ont su garder l’avantage, deux réalisations coup sur coup de Stevan Sretenovic (2 buts sur 3 tirs) et Stas Skube (2 buts sur 3 tirs) ont permis au Meshkov Brest de passer devant pour la première… et seule fois du premier acte. Une fin de première période solide de la part de Marin Sego (9 arrêts à 22% d’efficacité) a offert des opportunités à l’attaque montpelliéraine. Sous l’impulsion de Lucas Pellas (13 buts sur 14 tirs), cette dernière a permis à son équipe de prendre trois buts d’avance à 90 secondes de la pause. Mais le Meshkov Brest n’a rien lâché jusqu’au bout pour revenir à une seule longueur.Sur la lancée de cette fin de première période, les joueurs du club biélorusse ont démarré la deuxième tambour battant, Vladimir Vranjes (2 buts sur 3 tirs) puis Baptiste Bonnefond lui offrant deux buts d’avance à la 39eme minute. Si les joueurs de Patrice Canayer ont immédiatement réagi pour recoller au score, c’est bien le Meshkov Brest qui a fait le jeu et la course en tête. L’écart a alors oscillé entre un et deux buts jusqu’aux sept dernières minutes. C’est alors que l’attaque biélorusse s’est grippée et Montpellier en a profité pour signer un 4-0 en quatre minutes grâce notamment à Yanis Lenne (3 buts sur 4 tirs) et prendre deux buts d’avance avec un peu plus de deux minutes et demie à jouer. Toutefois, c’est l’attaque héraultaise qui a alors été en panne jusqu’au terme de la rencontre. Le Meshkov Brest, sentant qu’il y avait un coup à faire, a poussé comme jamais. Après un tir manqué de Baptiste Bonnefond, c’est Mikita Vailupau (9 buts sur 12 tirs) qui a ramené son équipe à une longueur avant d’égaliser sur jet de sept mètres à 41 secondes du buzzer. La dernière attaque n’a pas permis au MHB de déployer son jeu. Le leader du Groupe A doit se contenter du nul (31-31) mais est assuré de reprendre la compétition en février prochain à la même place.Meshkov Brest - Montpellier : 31-31Elverum -: 28-34- Vardar Skopje : 23-22Szeged - KielKiel 13Szeged 12Elverum 8Zagreb 6Vardar Skopje 5Meshkov Brest 4