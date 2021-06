Ligue des Champions (H/Finale) : Dixième titre pour le FC Barcelone, facile vainqueur d'Aalborg

A son tour, le FC Barcelone tient sa « Décima ». Exactement 30 ans après son premier titre de champion d’Europe de handball, le club catalan n’a pas fait durer le suspense face à une équipe d’Aalborg inexpérimentée à ce niveau de la compétition dans une finale quasiment à sens unique. Ce sont les Danois, tombeurs du PSG en demi-finale ce samedi, qui ont pris le meilleur départ. Grâce notamment à Magnus Jensen (2 buts sur 2 tirs), Aalborg a compté trois buts d’avance au bout de seulement six minutes. C’est alors que les coéquipiers de l’ancien Parisien Henrik Mollgard (0 buts sur 4 tirs) sont tombés sur un os nommé Gonzalo Pérez de Vargas. L’ancien gardien de Toulouse a été impérial dans la cage catalane (14 arrêts à 38% d’efficacité) et, pendant neuf minutes, a tout simplement écœuré les attaquants d’Aalborg. Dans l’incapacité de marquer, les joueurs d’Amor Atlason ont encaissé un 7-0 qui a lancé le FC Barcelone dans cette finale. Avec, en plus, un arrêt de Kevin Moller (1 arrêt à 50% d’efficacité) sur jet de sept mètres, les Blaugrana ont conforté leur avance.

Le FC Barcelone a déroulé

Avec un 3-0 à cinq minutes de la pause, les Barcelonais ont atteint la mi-temps avec une marge de cinq longueurs. Dès le retour sur le parquet de la Lanxess Arena de Cologne, Luka Cindric (5 buts sur 7 tirs) et Timothey N’Guessan (6 buts sur 9 tirs) ont corsé l’addition. Fluctuant entre six et sept buts, l’écart entre les deux formations a atteint les dix longueurs avec un quart d’heure encore à jouer sur une réalisation de… Gonzalo Pérez de Vargas lui-même (3 buts sur 3 tirs). En face, Simon Gade (5 arrêts à 21% d’efficacité) et Mikael Aggefors (8 arrêts à 32% d’efficacité) ont tenté de relancer Aalborg, qui a pu revenir à huit longueurs. Mais les coéquipiers d’Aleix Gomez (9 buts sur 12 tirs) ont totalement maîtrisé cette finale de bout en bout, signant leur succès le plus large dans le cadre d’un Final Four (36-23). Quelques mois après avoir échoué sur ce même terrain face à Kiel, le FC Barcelone tient son dixième titre de champion d’Europe qui, sur l’ensemble de la saison, est tout sauf usurpé.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / FINAL FOUR

Les 12 et 13 juin 2021 à Cologne (Allemagne)



Finale - Dimanche 13 juin 2021

FC Barcelone - Aalborg : 36-23



Petite finale - Dimanche 13 juin 2021

Nantes - PSG Handball : 28-31



Demi-finales - Samedi 12 juin 2021

PSG Handball - Aalborg : 33-35

FC Barcelone - Nantes : 31-26