Ligue des Champions (H/F) : Brest et Nantes rejoignent Metz et le PSG

Bonne nouvelle pour Brest et Nantes. En effet, ce vendredi, l'EHF a communiqué la liste des 32 équipes qualifiées pour la Ligue des Champions en 2020-21. Alors que la Ligue Butagaz Energie et la Starligue ont dû être stoppées à cause de la pandémie de coronavirus dans le monde, on retrouvera donc logiquement les deux premiers au moment de l'arrêt.« Malgré les circonstances inédites et l'arrêt prématuré du championnat, c'est légitimement que le HBC Nantes se qualifie pour l'EHF Champions League, à la suite de la deuxième place décrochée. Nous sommes très heureux de retrouver cette compétition et sa nouvelle formule », a déclaré ce vendredi Gaël Pelletier, le président nantais, sur le site officiel du club.