Ligue des Champions (H/Barrage aller) : Montpellier contraint au nul contre Porto

Montpellier sera favori pour le match retour



Les buteurs montpelliérains :

Montpellier pourra certainement avoir des regrets. Ce jeudi soir, dans le cadre de son barrage aller de la Ligue des Champions de handball masculin, le MHB a concédé le match nul, dans la salle de Porto (29-29).Le penalty de la gagne. Car, juste avant, les Portugais étaient donc revenus à égalité. Un retour alors que le club français menait de quatre buts dans le second acte. Deux Montpelliérains ont terminé co-meilleurs buteurs de leur formation, avec un total de cinq réalisations inscrites. Il s'agit de Diego Simonet mais également de Karl Wallinius.Malgré ce score final, les hommes de Patrice Canayer ont évidemment encore toutes leurs chances, dans l'optique de poursuivre leur route dans cette édition 2021-22 de la plus prestigieuse compétition de clubs en handball. Ce seront bel et bien les favoris à la qualification pour les quarts de finale de l'épreuve, dans la mesure où. En cas de qualification pour ces fameux quarts de finale, Montpellier, vainqueur de l'édition 2003 puis de l'édition 2018, retrouvera alors un club polonais. L'heureux élu sera la formation de Kielce, qui aura le très grand avantage de recevoir lors du match retour. Un potentiel futur duel qui se tiendra alors à l'occasion de la mi-mai.Diego Simonet (5 buts), Kyllian Villeminot (3 buts), Hugo Descat (2 buts), Lucas Pellas (3 buts), Arthur Lenne (3 buts), Valentin Porte (1 but), Yanis Lenne (3 buts), Karl Wallinius (5 buts), Gilberto Duarte Brito (3 buts), Veron Nacinovic (1 but).