Ligue des Champions (H) : Un cas de Covid-19 au PSG avant le Final Four

Déjà privé de Nikola Karabatic, le PSG Handball va aussi devoir faire sans son remplaçant lors du Final 4 de la Ligue des Champions. A la veille de la demi-finale de la compétition prévue à Cologne ce lundi soir contre Barcelone, Luc Steins a été testé positif au Covid-19. Le demi-centre a été placé à l'isolement et ne s'est pas rendu en Allemagne avec le reste de l'effectif parisien. C'est un énorme coup dur pour le leader de la Lidl Starligue. En novembre, le Néerlandais avait été prêté par Toulouse pour pallier l'absence de l'international français, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en octobre. Le joueur de 25 ans avait été qualifié pour le dernier carré de la compétition continentale en tant que joker médical. Il montait en puissance et restait sur deux matchs à cinq buts face à Nantes et Montpellier dans le championnat de France.

Luc Steins aurait du découvrir la Ligue des Champions lors de ce Final 4

« Je suis vraiment triste pour lui. Luc est arrivé comme joker avec l'opportunité de jouer ce Final Four. Il apprend qu'il est positif juste avant. C'est juste horrible. Pour nous, c'est un gros coup dur car il avait très bien joué à Montpellier (36-32). Il était en forme et aurait pu énormément apporter. Mais bon, c'est comme ça. Il faut aller de l'avant. » a avoué Nikola Karabatic dans les colonnes de L'Equipe ce lundi. Pour avoir l'opportunité de faire ses débuts en Ligue des Champions et aider le PSG dans la quête d'un premier sacre continental, le natif de Voerendaal avait sacrifié son Noël pour limiter les risques d'infection. En vain. A l'heure actuelle, aucun autre joueur du PSG n'a été testé positif au Covid-19. Plusieurs séries de tests ont été réalisées ces derniers jours pour permettre au club de la capitale de s'installer dans la bulle sanitaire établie à Cologne. La demi-finale entre Paris et Barcelone est prévu à 18h ce lundi.