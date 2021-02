Ligue des Champions (H) : Nantes enchaîne

Place au Barça mercredi !

Les marqueurs nantais :

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE B

Classement du Groupe B après 11 journées

Deuxième victoire de la semaine pour le H ! Après avoir battu Aalborg mercredi lors de la 11eme journée de la Ligue des Champions, Nantes est allé s'imposer à Zagreb lors d'un match en retard. Les Nantais l'ont emporté 34-24 chez la lanterne rouge, qui concède ainsi sa dixième défaite en dix matchs. Il n'y a pas vraiment eu suspense lors de cette rencontre.Au retour des vestiaires, les Croates de Senjamin Buric (6 buts ce dimanche) ont encaissé un 3-0, permettant à Nantes de s'envoler un peu plus. Zagreb a enfin relevé la tête et est revenu à -8 (17-25) à la 45eme minute, mais Nantes a repris sa marche en avant pour compter entre neuf et douze buts d'écart jusqu'à la fin du match.Le H, dans le sillage d'un Baptiste Damatrin-Bertrand auteur de 6 buts en 10 tirs, n'a pas eu à forcer son talent.Malgré cette quatrième victoire en dix matchs, Nantes reste sixième du groupe B, mais rappelons que l'EHF a changé le règlement et toutes les équipes seront donc qualifiées pour les huitièmes de finale. Le H doit encore affronter le FC Barcelone (1er) mercredi, puis recevoir Zagreb et le tenant du titre Kiel (5eme) à la fin du mois, avant de finir la phase de poules à Veszprem le 3 mars. Si Nantes reste sixième du groupe B, il affrontera le troisième du groupe A, qui pourrait être le PSG. Mais on en saura plus dans trois semaines.Damatrin-Bertrand (6), Briet (2), Ovnicek (4), Milic (1), Rivera Folch (4), Cavalcanti (2), Pechmalbec (5), Figueras Trejo (3), Minne (2), Lazarov (3), Gurbindo Martinez (1), Balaguer Romeu (1)Zagreb -: 24-34Veszprém 15Motor Zaporozhye 12 (-1 match)Aalborg 10 (-1 match)Kiel 9 (-2 matchs)Nantes 8 (-1 match)Celje 6Zagreb 0 (-1 match)En vertu d’une décision de l’EHF, les huit équipes sont d’ores-et-déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, en lieu et place des deux premiers qualifiés pour les quarts de finale et des équipes classées de la troisième à la sixième place qualifiés pour un tour de barrages.