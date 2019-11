Ligue des Champions (H) : Montpellier tombe de haut

[🎞️RESUME] 🤾‍♂️ EHF Champions League

⚡️ Le @mhbofficiel s'incline face à Porto !

🤜 Les Héraultais devront batailler pour se qualifier en seizièmes de finale...

▶️ https://t.co/OfM96uoXLS#HandAction

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 23, 2019



🎙️ Yanis #Lenne : "Je n'aime pas dire ça mais on a manqué de jus, de pêche face à une belle équipe de Porto" pic.twitter.com/F8ZcL2Y57B

— Montpellier Handball (@mhbofficiel) November 23, 2019

Les marqueurs montpelliérains :

Contraint au match nul 23-23 à l'aller au début du mois, Montpellier savait que Porto avait tout de l'équipe piège avant de l'affronter au retour ce samedi, à l'occasion de la 9eme journée de la Ligue des Champions. Et le MHB est tombé dans le piège ! Les Héraultais se sont inclinés 22-27 contre les Portugais et font une très mauvaise opération dans la course à la première place du groupe B synonyme de qualification directe pour les quarts de finale. Le MHR n'a jamais mené dans cette rencontre, Porto menant 5-2 (9eme minute) puis 9-7 (18eme) et finalement 14-10 à la mi-temps après avoir conclu sur un 3-0.L'écart a même grimpé tout au long de la deuxième période en faveur des Portugais, qui terminent avec 77% de réussite aux tirs (55% pour Montpellier) pour atteindre +7 à la 56eme (20-27), et finalement +5 au au coup de sifflet final. Diego Simonet et Kyllian Villeminot terminent avec 5 buts chacun côté montpelliérain, alors que Miguel Martins Soares en a inscrit 7 pour Porto. Avec désormais 11 points au compteur, le MHR est troisième du groupe à trois points du leader, Kiel, chez qui il se rendra samedi prochain. En cas de défaite, il faudra sans doute se rabattre sur une qualification pour les huitièmes de finale, où Porto (5eme du groupe) devrait se retrouver également.Simonet (5), Villeminot (5), Lenne (4), Duarte Brito (2), Soussi (2), Bos (1), Porte (1), Richardson (1), Zammit (1)