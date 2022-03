C'est donc à la quatrième place que Montpellier clôt sa phase de poules de Ligue des Champions 2021-22. Après un début de saison canon, le MHB, touché par de nombreuses blessures, a baissé de rythme, mais il a assuré l'essentiel avec une qualification pour les huitièmes de finale (avec 7 victoires, 3 nuls, 4 défaites) où il affrontera Porto, qui a fini cinquième du groupe B (4 victoires, 3 nuls, 7 défaites). Ce jeudi, les Héraultais se déplaçaient du côté de Szeged, en Hongrie, le troisième de la poule. Et les deux équipes se sont quittées sur le score de 29-29. La rencontre a été très serrée entre les deux équipes, et aucune n'a d'ailleurs mené de plus de deux buts en première-temps, qui s'est terminée sur le score de 17-16. En deuxième, Szeged a peut-être cru tenir le bon bout en menant 25-21 à la 45eme, mais Montpellier est parvenu à revenir à 27-27 (54eme). Kyllian Villeminot a inscrit le but du 29-29 à 1'04 de la fin, et personne n'a marqué ensuite. Diego Simonet et Lucas Pellas terminent meilleurs marqueurs de Montpellier, avec 5 buts chacun, alors que Marin Sego et Kevin Bonnefoi ont arrêté respectivement 6 et 5 tirs. Place à Porto dans trois semaines !



Les marqueurs montpelliérains : Simonet (5), Pellas (5), Villeminot (4), Bataille (3), Panic (3), A.Lenne (3), Y.Lenne (3), Wallinius (2), Bos (1)

Le PSG perd, sans conséquence

De son côté, le PSG savait avant d'entrer sur son terrain de Coubertin qu'il finirait troisième du groupe et défierait les Suédois d'Elverum, puisque le Barça avait battu Flensburg-Hendewitt un peu plus tôt. Peu importait donc le résultat face à Veszprem. Et Paris a perdu sur le score de 39-40. Les attaques étaient survoltées lors de ce match sans enjeu (les Hongrois savaient qu'ils finiraient quatrièmes), avec pas moins de 51 tirs côté hongrois (9 arrêts pour Yann Genty) et 55 côté parisien (16 arrêt pours l'ancien gardien du PSG, Rodrigo Corrales). Après treize premières minutes serrées (10-10), Veszprem a pris les devants pour mener 11-15 puis 14-18, mais Paris est revenu à -1 à la mi-temps (19-20). Le PSG a ensuite tenu jusqu'à 23-23, mais les Hongrois ont de nouveau creusé l'écart pour compter quatre buts d'avance à la 42eme (25-29). Cela n'était cependant pas assez pour assurer la victoire, puisque les champions de France sont revenus petit à petit, dans le sillage d'un Nikola Karabatic qui terminera le match avec 8 buts, et Mikkel Hansen a égalisé à 39-39 à quatorze secondes de la fin. Mais il restait assez de temps à Yahia Khaled Fathy Omar (qui avait pourtant manqué ses trois premiers tirs) pour marquer et offrir la victoire à Veszprem. Une défaite sans conséquence pour le PSG, qui partira large favori contre Elverum, avant d'aller se frotter à Kiel en cas de qualification. Le Final Four est encore loin...



Les marqueurs parisiens : N.Karabatic (8), Steins (6), Remili (5), Syprzak (5), Hansen (5), L.Karabatic (3), Kounkoud (2), Sole Sala (2), Grébille (2), N'Tanzi (1)



LIGUE DES CHAMPIONS (H) / 8EMES DE FINALE

Aller le 30-31 mars, retour le 6-7 avril 2022

Flensburg-Hendewitt (ALL) - Szeged (HON) >>> le vainqueur affrontera Barcelone en quarts de finale

Elverum (NOR) - PSG (FRA) >>> le vainqueur affrontera Kiel en quarts de finale

Porto (POR) - Montpellier (FRA) >>> le vainqueur affrontera Kielce en quarts de finale

Vardar Skopje (MAC) - Veszprem (HON) >>> le vainqueur affrontera Aalborg en quarts de finale