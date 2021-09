Ligue des Champions (H) : Montpellier craque à Aalborg

Villeminot et A.Lenne déchaînés à la reprise

Les marqueurs montpelliérains :

Privé de Valentin Porte, Hugo Descat et Lucas Moscariello, Montpellier ne se faisait pas beaucoup d'illusions au moment de se rendre chez le vice-champion d'Europe, Aalborg, dans le cadre de la 2eme journée de la Ligue des Champions. Et les Héraultais se sont effectivement inclinés, sur le score de 36-28. Mais si le score est lourd, il ne reflète pas totalement la physionomie de la rencontre, car les hommes de Patrice Canayer ont bien résisté avant de craquer dans le dernier quart d'heure.Mais le MHB ne s'est pas résigné, loin de là.Au retour des vestiaires, les Héraultais ont très bien réagi, en commençant par un 6-1, avec trois buts de Kyllian Villeminot et trois d'Arthur Lenne (20-19, 37eme) ! Montpellier n'est jamais parvenu à passer devant, Aalborg conservant toujours un ou deux buts d'avance jusqu'à la 45eme (24-23).C'est donc au final une défaite de huit buts pour le MHB, qui peut toutefois quitter le terrain avec la tête haute. Kyllian Villeminot a notamment été décisif, avec 6 buts en 7 tirs, tout comme Veron Nacinovic (4 sur 4), mais les gardiens héraultais Marin Sego et Kevin Bonnefoi n'ont réussi que 5 arrêts chacun, contre 13 pour Simon Gade, tandis que Lukas Sandell a inscrit 11 buts en 15 tirs. Avec une défaite et un nul, Montpellier occupe la sixième place du groupe A avant la réception de Kiel dans huit jours.Simonet (1), Villeminot (6), Gudmundsson (2), Pellas (3), Bos (1), Bataille (2), Panic (2), A.Lenne (4), Y.Lenne (3), Nacinovic (4)