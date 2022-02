Ligue des Champions (H) : Montpellier battu et dépassé par Kiel

Montpellier devra cravacher pour aller directement en quarts

Les marqueurs montpelliérains :

Après son incroyable série de sept victoires de suite en Ligue des Champions, qui l'avait porté au sommet du groupe A, Montpellier est en train de marquer le pas. Après un nul chez le Meshkov Brest et une défaite contre le Vardar Skopje, le MHB, décimé par les blessures, s'est incliné assez lourdement sur le terrain de Kiel : 35-26. Dans ce match entre le deuxième de Bundesliga et le sixième de Starligue, le club allemand a largement dominé les débats, et le club héraultais n'a d'ailleurs jamais mené.La deuxième période a été un peu meilleure pour les hommes de Patrice Canayer, qui ont encaissé moins de buts, mais les Montpelliérains n'ont jamais eu l'espoir de revenir. Kiel, qui a entamé la deuxième mi-temps par un 3-0, menait 25-17 à la 40eme et 30-20 à la 50eme et s'est donc finalement imposé de neuf buts.Steffen Weinhold a grandement contribué à ce succès allemand, avec 5 buts en 7 tirs, tout comme l'immense gardien Niklas Landin, auteur de 14 arrêts (sur 40 tirs).Suite à ce résultat, Montpellier se fait doubler par Kiel au classement. A deux journées de la fin de la phase de poules, Aalborg est leader du groupe A avec 18 points, contre 17 pour Kiel et 16 pour Montpellier, qui affrontera Aalborg et Szeged (4eme) pour finir. Mal parti pour se qualifier directement pour les quarts de finale, le club héraultais est de toute façon déjà qualifié pour les huitièmes. Jeudi, le PSG, quatrième du groupe B mais avec un match en retard, recevra Flensburg-Handewitt.Descat (6), Bataille (4), Y.Lenne (4), Bos (3), Villeminot (2), Panic (2), A.Lenne (2), Porte (2), Nacinovic (1)