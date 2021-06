Ligue des Champions (H) : Mem et Fabregas dans l’équipe-type de la saison

Nahi élu meilleur jeune

A partir de samedi, le PSG, Nantes, le FC Barcelone et Aalborg vont en découdre lors du Final Four de la Ligue des Champions de handball, avec l’objectif pour les deux clubs français et le club danois de remporter pour la première fois le prestigieux trophée européen, et pour les Blaugrana de le gagner pour la dixième fois. En attendant, la Fédération européenne de handball a dévoilé ce vendredi l’équipe-type de la compétition en 2020-21. Ce sont pas moins de 210 000 fans qui ont voté, parmi les joueurs nommés par les coachs et les journalistes.Les six autres heureux élus seront présents en Allemagne et le FC Barcelone est largement représenté. Il s'agit de l’arrière gauche danois du PSG Mikkel Hansen, du demi-centre croate du Barça Luka Cindric, de l’arrière droit français du Barça Dika Mem, de l’ailier gauche espagnol de Nantes Valero Rivera, du pivot français du Barça Ludovic Fabregas et de l’ailier droit espagnol du Barça Aleix Gomez.Par ailleurs, les trophées de meilleur jeune (moins de 23 ans), de meilleur défenseur et de meilleur entraîneur ont également été décernés. Et c’est l’ailier gauche français du PSG Dylan Nahi (21 ans), qui a été élu meilleur jeune.Henrik Møllgaard, l’arrière gauche danois d’Aalborg, a quant à lui été désigné meilleur défenseur, et l’Espagnol Alberto Entrerrios, coach de Nantes, meilleur entraîneur. Enfin, un "prix d'honneur" a été remis à titre posthume au gardien cubano-portugais du FC Porto Alfredo Quintana, décédé en février dernier à 32 ans.Landin – Hanse, Cindric, Mem - Rivera, Fabregas, Gomez