Ligue des Champions (H) : L'exploit de Nantes

Un money-time de folie pour Nantes



😱 𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐢𝐧𝐢𝐢𝐢𝐢 !!!!

𝐇𝐄-𝐑𝐎-𝐈𝐐𝐔𝐄𝐒 : les Nantais s'imposent sur le parquet de Kielce et se qualifient pour les 1/4 de finale @ehfcl !



Allez laaaaaaa ! (𝟑𝟏-𝟑𝟒)#KIELCEHBCN pic.twitter.com/BaSCDUxQp3



— HBCNantes (@HBCNantes) April 7, 2021

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / HUITIEMES DE FINALE RETOUR

Mercredi 7 avril 2021



Nantes

Jeudi 8 avril 2021

PSG Handball

Sauf catastrophe, la France devrait compter deux clubs en quarts de finale de la Ligue des Champions de handball. Alors que PSG, vainqueur de treize buts à Celje à l’aller, devrait valider sa qualification jeudi à Coubertin, Nantes a signé un véritable exploit en allant gagner 34-31 à Kielce, après s’être incliné 24-25 à domicile à l’aller.Si le H a encaissé le premier but de la partie, il n’a ensuite plus été mené durant toute la première mi-temps, comptant jusqu’à trois buts d’avance (8-11, 21eme), mais les Polonais ont égalisé à 11-11 (24eme), et Nantes s’est détaché une nouvelle fois avant de regagner les vestiaires (13-15, mt).Le H a dominé les dix premières minutes de la deuxième mi-temps (17-20, 35eme) avant de voir Kielce égaliser une fois de plus (21-21, 41eme). Les deux équipes sont ensuite restées au coude à coude jusqu’à 30-30 (57eme),Magnifique ! Valero Rivera termine meilleur marqueur du H, avec 9 buts, pendant qu’Emil Nielsen et Cyril Dumoulin ont réussi respectivement 10 et 5 arrêts. En quarts de finale, Nantes aura droit à un autre gros morceau, probablement Veszprém, quatrième de la dernière édition, qui s’est imposé de 14 buts à Skopje à l’aller.- FC Porto : 27-24 (29-32 à l'aller) >>> Aalborg qualifié- Szeged : 33-28 (33-28 à l'aller) >>> Kiel qualifiéKielce -: 31-34 (25-24 à l'aller) >>> Nantes qualifiéMeshkov Brest - Motor Zaporozhye (30-32 à l'aller)Veszprém - Vardar Skopje (41-27 à l'aller)- Celje (37-24 à l'aller)Flensburg-Handewitt est directement qualifié pour les quarts suite au forfait de Zagreb. Le FC Barcelone est qualifié également après ses victoires 37-25 et 39-19 contre Elverum lors des matchs qui se sont déroulés tous les deux à Barcelone le 2 et le 5 avril.