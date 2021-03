Ligue des Champions (H) : Le PSG et Nantes sont fixés

So, finally we have the answer to THAT question: who is going to play who in the play-offs? 😍 #ehfcl #showtimeforchampions pic.twitter.com/70JBvdDJr6

Objectif Cologne à la mi-juin !

LIGUE DES CHAMPIONS (H)

Huitièmes de finale - Aller le 31 mars-1er avril, retour le 7-8 avril 2021

Quarts de finale - Aller le 12-13 mai, retour le 19-20 mai 2021

Suite au changement de règlement de la Ligue des Champions, les seize équipes participant à la phase de poules de la Ligue des Champions étaient assurées de disputer les huitièmes de finale. Mais mieux valait finir le plus haut possible, afin d’affronter une équipe moins bien classée, puisque le premier du groupe A jouera le dernier du groupe B, le deuxième sera opposé au septième… La phase de poules a pris fin ce jeudi, et on connait donc l’affiche des huitièmes de finale, qui auront lieu les 31 mars-1er avril et les 7-8 avril.Vainqueurs de la Ligue des Champions en 2004 et demi-finalistes en 2005, ils n’ont plus joué de Final Four depuis, et les Parisiens partiront favoris de cet affrontement, avec match retour à Coubertin. Pour Nantes, en revanche, les choses s’annoncent plus compliquées. Sixième du groupe B (5 victoires, 2 nuls, 7 défaites), le H sera opposé aux Polonais du KS Kielce, vainqueur de la Ligue des Champions 2016 et troisième en 2013 et 2015.Si le PSG franchit l’obstacle des huitièmes, il affrontera le vainqueur du match entre les Hongrois de Szeged et les Allemands de Kiel, qui sont tout simplement les tenants du titre (le Final Four 2020 s’est déroulé fin décembre), même s’ils n’ont fini que troisièmes du groupe B.Les heureux vainqueurs de ces quarts de finale se retrouveront à Cologne les 12 et 13 juin prochains.Match 1 : HBC Nantes (FRA) - Łomża Vive Kielce (POL)Match 2 : MOL-Pick Szeged (HON) - THW Kiel (ALL)Match 3 : Motor (UKR) - Meshkov Brest (BIE)Match 4 : FC Porto (POR) - Aalborg Håndbold (DAN)Match 5 : PPD Zagreb (CRO) SG Flensburg-Handewitt (ALL)Match 6 : Elverum Håndball (NOR) - FC Barcelone (ESP)Match 7 : Celje Pivovarna Laško (SLO) - Paris Saint-Germain (FRA)Match 8 : Vardar 1961 North Macedonia (MAC) - Telekom Veszprém (HON)Vainqueur Match 1 - Vainqueur Match 8Vainqueur Match 2 - Vainqueur Match 7Vainqueur Match 3 - Vainqueur Match 6Vainqueur Match 4- Vainqueur Match 5>>> Les vainqueurs se qualifient pour le Final Four de Cologne, les 12 et 13 juin