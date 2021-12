Ligue des Champions (H) : Le PSG et le Barça dos à dos

Paris revient de loin

Les marqueurs parisiens :

Toujours pas de victoire du PSG contre le FC Barcelone, dans ce qui est devenu un classique du handball européen ces dernières années... Depuis leur succès 33-26 en novembre 2016, les Parisiens avaient perdu leurs cinq confrontations contre les Catalans, et ce jeudi, c'est finalement sur un match nul que les deux équipes se sont quittées à Coubertin (28-28). Le PSG est passé par tous les états lors de cette rencontre.Les Catalans sont revenus à 9-6 grâce à leur duo de Français Dika Mem - Timothey N’Guessan. Mais Paris a accéléré de nouveau pour mener de quatre buts (14-10, 23eme), avant que Haniel Inoue Langaro, auteur de son meilleur match de la saison, ne marque trois buts et permette au Barça de rentrer aux vestiaires en n'étant mené « que » 17-15.A la reprise, Nedim Remili et Sole Sala ont redonné de l’air à Paris (19-15, 33eme), mais les Blaugrana ont commencé à hausser leur niveau et ont fini par égaliser (20-20) à la 40eme par Ludovic Fabregas, juste avant qu’Ali Zein ne soit disqualifié. C’est ensuite le Barça qui a mis la main sur le match, et qui a même pris trois buts d’avance à un peu plus de huit minutes de la fin (23-26).Grebille a inscrit le but du 28-28 à 21 secondes de la fin, et le Barça n’a pas réussi à arracher la victoire. Cela fera donc un point pour chaque équipe à l'issue de cette rencontre qui a vu Ferran Sole Sala inscrire 8 buts et Haniel Inoue Langaro 7. Avant la trêve de deux mois pour cause d'Euro en janvier, le PSG est deuxième du groupe B avec 12 points, comme le Barça et Veszprem, alors que Kielce, battu à Porto ce jeudi, est leader avec 14. Il restera quatre matchs aux Parisiens pour tenter de se qualifier directement pour les quarts.Steins (1), Keita (1), Kristopans (1), Kounkoud (2), Sole Sala (8), Toft Hansen (1), Remili (6), Grebille (3), Syprzak (1), Hansen (2), N.Karabatic (1), Prandi (1)