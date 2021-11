Ligue des Champions (H) : Le PSG écrase Porto et remonte à la quatrième place

Une formalité pour le PSG ! Le champion de France a déroulé son handball face au FC Porto, pour s'imposer 33-19 à Coubertin ce jeudi et décrocher sa troisième victoire en sept matchs de Ligue des Champions. Après une première mi-temps tout simplement parfaite (18-4), les Parisiens ont tranquillement géré la deuxième pour signer ce succès et remonter à la quatrième place du groupe B, à mi-phase de poules. Les trente premières minutes de cette rencontre se sont passées comme dans un rêve pour les Parisiens, qui voyaient la plupart de leurs tirs rentrer dans les buts et les Portugais perdre un nombre incalculable de ballons, se montrer maladroits devant le but et surtout tomber sur un Vincent Gérard exceptionnel, auteur de 9 arrêts en 15 tirs ! Mikkel Hansen en profitait quant à lui pour inscrire le 700eme but de sa carrière en Ligue des Champions (5 buts au total lors de ce match).

Match retour jeudi prochain à Porto

En deuxième mi-temps, l'état de grâce est retombé pour les Parisiens, qui savaient la victoire acquise et n'ont pas cherché à forcer. Porto, qui ne pouvait pas faire pire qu'en première période, est parvenu à les accrocher (15-15), dans le sillage d'un Victor Manuel Iturriza à cinq buts en cinq tentatives, mais il y avait bien longtemps que la messe était dite. Vincent Gérard a quant à lui laissé sa place dans les buts à Yann Genty, qui finit avec 7 arrêts sur 23 tirs. Au final, le meilleur marqueur de cette partie se nomme Kamil Syprzak, qui a rentré huit de ses neuf tirs. Avant d'attaquer la deuxième partie de cette phase de poules, Paris est donc quatrième, avec cinq points de retard sur Kielce, deux sur Barcelone (battu ce jeudi à domicile par Kielce) et un sur Veszprem. La semaine prochaine, les Parisiens se rendront à Porto pour y affronter une équipe forcément revancharde.



Les marqueurs parisiens : Steins (2), Ntanzi (1), Keita (1), Kristopans (1), Kounkoud (1), Remili (6), Grebille (3), Syprzak (8), Hansen (5), N.Karabatic (3), Prandi (1)