Ligue des Champions (H) : Le PSG a un pied en quarts

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / HUITIEMES DE FINALE ALLER

Mercredi 31 mars 2021

Jeudi 1er avril 2021

PSG Handball

Vendredi 2 avril 2021

Une bonne chose de faite ! Avec seulement trois jours d'entraînement dans les jambes et après une semaine de quarantaine suite à la découverte de deux cas de coronavirus (dont Mikkel Hansen, forfait ce jeudi), le PSG Handball affrontait Celje en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Et ce fut une formalité ! Les Parisiens sont allés s'imposer 37-24 en Slovénie, ce qui leur permet de faire un grand pas vers une qualification en quarts de finale. Il n'y a pas eu de suspense lors de cette partie. Celje a tenu jusqu'à 2-2, avant d'encaisser un 4-0 déjà quasi-rédhibitoire.Les Slovènes n'ont jamais eu l'occasion de reprendre espoir en deuxième période, au contraire.Paris, porté par sa grande efficacité (77% contre 49%) a encore creusé l'écart, pour mener 27-17 à la 40eme, 33-21 à la 50eme, et donc s'imposer de treize points au final. Dylan Nahi, auteur de 10 buts, a été le grand artisan de ce succès, et a bien été aidé par Ferran Sole Sala, qui en a inscrit 7.Même sans Hansen, le PSG a brillé, et peut voir venir avant le match retour, qui aura lieu la semaine prochaine. Le club champion de France peut déjà jeter un oeil du côté de Kiel, le champion d'Europe en titre, son probable futur adversaire en quarts de finale, qui est allé s'imposer 33-28 à Szeged.Steins (3), Kristopans (1), Kounkoud (3), Sole Sala (7), Remili (3), Grebille (1), Syprzak (4), L.Karabatic (2), Prandi (3), Nahi (10)Szeged -: 28-33Nantes -: 24-25Vardar Skopje -: 27-41- Meshkov Brest : 32-30Celje -: 24-37- Aalborg : 32-29Elverum - FC Barcelone (match disputé à Barcelone)Zagreb - Flensburg-Handewitt