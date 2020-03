Ligue des Champions (H) : Le Final Four en août si tout va bien

Le Comité exécutif de la Fédération européenne de handball s’est réuni ce mercredi afin de prendre des décisions concernant la suite de ses compétitions, suspendues pour cause de pandémie de coronavirus. L’EHF a pris acte qu’aucun match continental ne pourra se dérouler en avril et en mai, et mise donc sur une reprise début juin. « Il n’y a aucun certitude sur la date de la reprise, mais l’EHF a voulu prendre ses responsabilités en présentant un plan pour la reprise, même si cela demeure purement théorique à ce jour », dit le communiqué de l’EHF.



Concrètement, le nouveau calendrier des compétitions EHF prévoit que :

- Le Final Four de la Ligue des Champions féminine (arrêtée avant les quarts de finale, avec Metz et Brest encore en lice côté français) prévu à Budapest les 9 et 10 mai aura lieu les 5 et 6 septembre.

- Le Final Four de la Coupe de l’EHF masculine (arrêtée à deux journées de la fin de la phase de poule, avec Aix, Nantes et Nîmes encore en lice côté français) prévu à Berlin les 23 et 24 mai aura lieu les 29 et 30 août.

- Le Final Four de la Ligue des Champions masculine (arrêtée avant les huitièmes de finale, avec le PSG et Montpellier encore en lice côté français) prévu à Cologne les 30 et 31 mai aura lieu les 22 et 23 août.

Tous les huitièmes et quarts en juin

Tous les matchs de ces trois compétitions devront se dérouler au mois de juin, avant les Final Four reportés à août et septembre. Par exemple, si le PSG et Montpellier veulent aller à Cologne, ils devront disputer leur huitième de finale la première semaine de juin (aller le mercredi ou jeudi, retour le samedi ou dimanche) et leur quart de finale la dernière semaine (aller le mercredi ou jeudi, retour le samedi ou dimanche). Pour les Messines et les Brestoises, le quart de finale se jouerait la semaine du 15 juin avec, là aussi, trois jours d’écart entre l’aller et le retour. Au plus tard, les rencontres pourront être annulées quinze jours avant leur date (exemple : annulation le 15 mai au plus tard pour les matchs de la première semaine de juin). Espérons désormais que ce calendrier sera le bon, et que les championnats nationaux, s’ils peuvent se terminer en temps en heure, sauront trouver leur place également...